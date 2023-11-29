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مواعيد عمل خطوط المترو بعد مدها ساعة أيام الخميس لمدة شهر

كتب:

كريم روماني
05:33 م | الأربعاء 29 نوفمبر 2023
مترو الأنفاق

مترو الأنفاق

أعلنت الإذاعة الداخلية بالخطين الأول والثاني للمترو، مواعيد المترو الجديدة، بعد قرار مد ساعات العمل لمدة ساعة واحدة، أيام الخميس لمدة شهر.

- قيام آخر قطار من محطة حلوان الساعة 12:40 صباحا.

- قيام آخر قطار من محطة المرج الجديدة الساعة 12:35 صباحا.

- قيام آخر قطار للخط الثاني في محطة شبرا الخيمة الساعة 12:55 صباحا.

- قيام آخر قطار من محطة المنيب الساعة 1:05 صباحا.

- مقابلة آخر القطارات للخط الأول مع الخط الثاني في محطة أنور السادات الساعة 1:25 صباحا.

- مقابلة آخر القطارات للخط الأول للمترو مع الخط الثالث بمحطة جمال عبد الناصر الساعة 1:00 صباحا.

- مقابلة آخر قطارات الخط الثاني من الخط الثالث بمحطة العتبة الساعة الواحدة صباحا.

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.