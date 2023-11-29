مواعيد عمل خطوط المترو بعد مدها ساعة أيام الخميس لمدة شهر

أعلنت الإذاعة الداخلية بالخطين الأول والثاني للمترو، مواعيد المترو الجديدة، بعد قرار مد ساعات العمل لمدة ساعة واحدة، أيام الخميس لمدة شهر.

- قيام آخر قطار من محطة حلوان الساعة 12:40 صباحا.

- قيام آخر قطار من محطة المرج الجديدة الساعة 12:35 صباحا.

- قيام آخر قطار للخط الثاني في محطة شبرا الخيمة الساعة 12:55 صباحا.

- قيام آخر قطار من محطة المنيب الساعة 1:05 صباحا.

- مقابلة آخر القطارات للخط الأول مع الخط الثاني في محطة أنور السادات الساعة 1:25 صباحا.

- مقابلة آخر القطارات للخط الأول للمترو مع الخط الثالث بمحطة جمال عبد الناصر الساعة 1:00 صباحا.

- مقابلة آخر قطارات الخط الثاني من الخط الثالث بمحطة العتبة الساعة الواحدة صباحا.