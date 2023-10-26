مواعيد مترو الأنفاق في التوقيت الشتوي.. إليك التفاصيل الكاملة

كشفت الهيئة القومية للأنفاق، عن مواعيد مترو الأنفاق في التوقيت الشتوي المنتظر تطبيقه اعتبارا من منتصف الليلة وذلك عن طريق تأخير الساعة بمقدار 60 دقيقة، وفقا للقانون رقم 24 لسنة 2023.

مواعيد مترو الأنفاق في التوقيت الشتوي

ترصد «الوطن» في التقرير التالي، مواعيد مترو الأنفاق في التوقيت الشتوي وفق ما أعلنت عنه الهيئة رسمياً في تقرير لها.

- أول مواعيد مترو الأنفاق في التوقيت الشتوي هي قيام أول قطار من جميع المحطات الانتهائية الخامسة والربع صباحا طوال العام.

- قيام آخر قطار بالخط الأول من حلوان 11:40 مساءً.

- قيام آخر قطار بالخط الأول من المرج الجديدة 11:50 مساءً.

- تشتمل المواعيد على قيام آخر قطار بالخط الثاني من شبرا الخيمة ومن المنيب 12:00 صباحا.

- قيام آخر قطار بالخط الثالث من عدلي منصور في اتجاه الكيت كات 11:31 مساءً.

- قيام آخر قطار بالخط الثالث من الكيت كات في اتجاه عدلى منصور 12:05 صباحا.

- وفق مواعيد مترو الأنفاق في التوقيت الشتوي يتم مقابلة آخر قطار للخط الأول مع الخط الثاني بمحطة أنور السادات الساعة 12:30 صباحا.

- يتم مقابلة آخر قطار للخط الأول مع الخط الثالث بمحطة جمال عبد الناصر الساعة 12:00 صباحا.

- يتم مقابلة آخر قطار للخط الثاني مع الخط الثالث بمحطة العتبة الساعة 12:00 صباحا.

- يتم التنسيق مع الخط الثالث فى حالة وجود تأخيرات لتغيير المواعيد المذكورة.

طرق التواصل مع إدارة المترو

وفي سياق متصل، أكدت الهيئة، حرصها على تقديم أفضل الخدمات لجمهور ركاب مترو الأنفاق، حيث أكد أحمد عبد الهادي بكير المتحدث الرسمي، على عدم إلغاء خدمة الخط الساخن برقم 16048 والخاصة بالخط الأول والثاني للمترو والتى تعمل على مدار ساعات التشغيل.

وشدد على الركاب بالتواصل مع المركز الإعلامي للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق عبر عدة وسائل مختلفة منها الموقع الإلكتروني للشركة، والصفحة الرسمية لمترو القاهرة على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، وخدمة الخط الساخن 16048، والرقم المخصص لخدمة الواتس أب 01221116048.

أيضاً مكاتب منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء بعدد من المحطات «شبرا الخيمة - كلية الزراعة - روض الفرج - الشهداء إتجاه حلوان و إتجاه المرج الجديدة - العتبة - أنور السادات إتجاه حلوان و إتجاه المرج الجديدة - الدقى - الجيزة - المنيب - السيدة زينب - جمال عبد الناصر - الدمرداش - منشية الصدر - المرج الجديدة».