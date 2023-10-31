«مترو الأنفاق»: قطار كل 5 دقائق لتسهيل وصول المشجعين إلى مباراة الأهلي غدا

أعلنت شركة آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو، المسؤولة عن تشغيل وإدارة الخط الأخضر الثالث لمترو الأنفاق، استعدادها لاستقبال المشجعين والركاب الراغبين في الذهاب لاستاد القاهرة، لمشاهدة مبارة النادي الأهلي المصري ونادي ماميلودي صن داونز، المقرر إقامتها غدا في تمام الثامنة مساء، ضمن مسابقة الدوري الأفريقي، بهدف تسهيل حركة الدخول والخروج من المباراة، خاصة في محطة الاستاد.

قطار كل 5 دقائق للتوصيل في أسرع وقت

وأكدت الشركة الفرنسية المسؤولة عن تشغيل وإدارة الخط الأخضر الثالث لمترو الأنفاق، في بيان عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، أنّه سيتم توفير قطار كل 5 دقائق لتوصيل المشجعين في أسرع وقت، متمنية لهم الاستمتاع الكامل بالمباراة.

يذكر أنّ المباراة تقام على ستاد القاهرة الدولي، بحضور جماهيري قوامه 50 ألف مشجع، حيث يسعى النادي الأهلي لتحقيق الفوز والعبور للدور النهائي لبطولة الدوري الأفريقي، بعد خسارته ذهابا 1-0 في بريتوريا بدولة جنوب إفريقيا يوم الأحد الماضي 29 أكتوبر.