4.5 مليون يوميا.. إجمالي الركاب المستفيدين من مترو الأنفاق عام 2023

في إطار تطوير منظومة المترو، تم الانتهاء من مشروع توريد وتركيب بوابات للخطين الأول والثاني، في أغسطس 2019 بتكلفة بلغت 377.4 مليون جنيه، ويتضمن المشروع توريد وتركيب 850 بوابة دخول وخروج للركاب، و125 ماكينة إصدار تذاكر، و55 وحدة تحكم للمحطات بمعدل وحدة تحكم لكل محطة، و2 وحدة تحكم للخطين بمحطة العتبة.

وذكرت الحكومة، في الكتاب الصادر عن مجلس الوزراء تحت عنوان «حكاية وطن»، الذي يمثل وثيقة تاريخية للأجيال المقبلة، أنّه في إطار خطة تطوير المترو لتعزيز سبل الربط بين مناطق العاصمة، تم البدء في تنفيذ مشروعات، منها:

1- مشروع مونوريل شرق النيل، والذي بدأت الدولة تنفيذه في أغسطس 2019 يمتد المشروع بطول 56.5 كيلومترًا، ويشمل 22 محطة، بتكلفة 44 مليار جنيه.

2- مشروع مونوريل غرب النيل (السادس من أكتوبر)، والذي تم بدء تنفيذه في يناير 2020 ومن المخطط الانتهاء منه في أكتوبر 2023 بتكلفة 32.7 مليار جنيه، يمتد المسار بطول 42 كيلومترًا وعدد 13 محطة.

3- مشروع شبكة القطار الكهربائي السريع، بإجمالي أطوال 2000 كيلومتر يشمل 60 محطة و41 قطارا سريعا و94 قطارا إقليميا، و40 قطار بضائع.

ويصل إجمالي عدد الركاب المستفيدين من مترو الأنفاق عام 2023 إلى 4,5 مليون راكب يوميًا.