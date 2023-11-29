تراجع جديد في أسعار الحديد اليوم 29-11-2023

سجلت أسعار الحديد اليوم الأربعاء 29-11-2023 في مصر تراجعًا كبيرًا بلغ نحو 336 جنيها في الطن خلال منتصف التعاملات بحسب الأسعار المعلنة منذ قليل من بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، وسجل سعر الحديد الاستثماري نحو37 ألفًا و511 جنيهًا مقارنة بالأسعار في بداية التعاملات فبلغ سعر حديد «الاستثماري» نحو 37847 جنيها للطن، تسليم أرض المصنع.

أسعار الحديد اليوم

سجل سعر حديد عزاليوم الأربعاء 29-11-2023 نحو40 ألفا و104 جنيهات للطن تسليم أرض المصنع، يضاف إليه النقل وهامش الربح لتجار التجزئة عند بيعه للمستهلك.

ترصد «الوطن» أسعار الحديد اليوم الأربعاء 29-11-2023 في عدد من المصانع والشركات وفق آخر تحديث من قبل بوابة الحكومة للأسعار المحلية والعالمية، وتفاوتت قيمة التراجع في الطن ما بين 300 إلى 500 جنيها بحسب الشركات وهذه الأسعار تسليم أرض المصنع.

سعر حديد المصريين

- سجل سعر حديد المصريين اليوم نحو 39 ألف جنيه.

- بلغ سعر حدید مصر ستیل اليوم، 39 ألف جنيه للطن.

- سعر طن حديد العتال 39 ألفا و500 جنيه.

-سجل سعر حديد المعادي نحو 38 ألفا و500 جنيه.

- سجل حديد الكومي 38 ألف جنيه.

- حديد المراكبي 38 ألف جنيه.

- حديد عطية 38 ألفا و200 جنيه.

- حديد العشري 38 ألف جنيه.