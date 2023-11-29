وكيل «تعليم كفر الشيخ» يبحث منظومة التغذية المدرسية واستخدام الكروت الذكية

عقد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، اجتماعاً مع مفوضي جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، لبحث منظومة التغذية المدرسية، واستخدام الكروت الذكية، بحضور العقيد عوض منصور، والعقيد أحمد عراقي، ومصطفى مرعي، المدير العام للتعليم العام، وياسر الطنطاوي، مدير إداري التغذية، وهشام فرج، رئيس القسم.

مناقشة ميكنة منظومة التغذية المدرسية

وتناول الاجتماع مناقشة ميكنة منظومة التغذية المدرسية، واستخدام الكروت الذكية، وبدء تفعيل منظومة الحوكمة الإلكترونية للتغذية المدرسية في مدارس المرحلة الابتدائية بمحافظة كفر الشيخ لتوزيع وجبات التغذية المدرسية على جميع المدارس باستخدام الكارت الذكي في مرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية.

تسليم الكروت لمديري جميع مدارس

ومن المقرر أنّ يتم تسليم الكروت لمديري جميع مدارس المرحلة الابتدائية بالإدارات المختلفة، على أنّ يتم استخدامها داخل المدرسة فقط، وتهدف لإعداد منظومة إلكترونية لحوكمة وربط مختلف مراحل التصنيع والنقل والتوزيع انتهاءً بالتوصيل للمدارس؛ بحيث تُحقق تتبع تجهيز الوجبات وأعدادها وحتى وصولها للمدارس بالجودة والأعداد المطلوبة.

تقديم وجبة غذائية متكاملة للطلاب

يأتى ذلك فى إطار رؤية مصر 2030 فى حوكمة مؤسسات الدولة، وحرص الدولة والقيادة السياسية على تقديم وجبة غذائية متكاملة للطلاب، ودعم التغذية المدرسية.