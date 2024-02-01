طرق تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد 2024.. 4 وسائل مضمونة لقراءة صحيحة

يُستخدم الغاز الطبيعي في العديد من الأغراض، مثل الطهي والتدفئة والكهرباء، ويعد أحد أهم مصادر الطاقة في مصر، ولكي يتمكن المواطنون من الاستفادة من خدمات الغاز الطبيعي، يجب عليهم تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد 2024 الخاصة بهم بشكل منتظم.

ويعتبر تسجيل قراءة عداد الغاز من الأمور المهمة التي يجب على جميع مستخدمي الغاز الطبيعي القيام بها لعدة أسباب، منها الحصول على الفاتورة الصحيحة وتجنب الغرامات، والمساهمة في ضبط الاستهلاك، ولذا توفر شركة بتروتريد عدة طرق لتسجيل قراءة العداد، منها التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني أو التطبيق أو الاتصال بالخط الساخن أو زيارة أحد مكاتب الشركة، ونوضح لكم كل ذلك بالتفصيل عبر السطور التالية.

تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد 2024

يُعد تسجيل قراءة عداد الغاز من الأمور المهمة التي يجب على جميع مستخدمي الغاز الطبيعي القيام بها، وذلك لعدة أسباب، منها:

- الحصول على الفاتورة الصحيحة؛ إذ تعتمد قيمة فاتورة الغاز الطبيعي على كمية الاستهلاك الفعلية، ولذلك فإن تسجيل قراءة العداد بشكل منتظم يضمن لك الحصول على الفاتورة الصحيحة.

- تجنب الغرامات؛ وذلك لأن شركة بتروتريد تفرض غرامة على المتأخرين في تسجيل قراءة عداد الغاز، ولذلك فإن تسجيل العداد بشكل منتظم يجنبك هذه الغرامة.

- المساهمة في ضبط الاستهلاك، إذ يساعد تسجيل قراءة العداد بشكل منتظم في ضبط الاستهلاك، وذلك من خلال الاطلاع على كمية الاستهلاك الشهرية ومحاولة التحكم فيها.

طرق تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد

توفر شركة بتروتريد عدة طرق لتسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد 2024، منها:

1) تسجيل القراءة من خلال الموقع الإلكتروني لشركة بتروتريد، وذلك باتباع الخطوات التالية:

- قم بزيارة موقع شركة بتروتريد من خلال الرابط من هـنــــا.

- اضغط على أيقونة «تسجيل قراءة العداد».

- ادخل رقم الحساب الخاص بك.

- ادخل رقم الآي بي الخاص بك.

- ادخل قراءة العداد.

- اضغط على زر «إرسال».

2) تقدم لكم الشركة الوطنية للغاز عبر الفيديو التالية طريقة تسجيل قراءة عداد الغاز عبر تطبيق الهاتف المحمول:

تسجيل القراءة من خلال تطبيق شركة بتروتريد للهواتف الذكية

3) يمكنك تسجيل قراءة عداد الغاز من خلال تطبيق شركة بتروتريد للهواتف الذكية، وذلك باتباع الخطوات التالية:

- قم بتحميل تطبيق شركة بتروتريد من خلال متجر التطبيقات على هاتفك الذكي.

- قم بفتح التطبيق وتسجيل الدخول باستخدام رقم حسابك.

- اضغط على أيقونة «تسجيل قراءة العداد».

- ادخل قراءة العداد.

- اضغط على زر «إرسال».

وفي الفيديو التالية توضح شركة بتروتريد كيفية تجسيل قراءة عداد الغاز بنفسك عن طريق هاتفك المحمول:

4) ويمكنك تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد 2024، من خلال الاتصال بالخط الساخن لشركة بتروتريد وذلك على الرقم الساخن 17169، ويمكنك كذلك تسجيل القراءة من خلال زيارة أحد مكاتب شركة بتروتريد، وذلك بتقديم قراءة العداد إلى الموظف المختص.

ما الغرامة المترتبة على التأخير في تسجيل قراءة عداد الغاز؟

تفرض شركة بتروتريد غرامة على المتأخرين في تسجيل قراءة عداد الغاز، وقد تصل هذه الغرامة إلى 20% من قيمة الفاتورة.

إذا لم يتمكن أحد من قراءة عداد الغاز الخاص بك، فيمكنك تسجيل القراءة بنفسك من خلال أحد الطرق المتاحة، مثل الموقع الإلكتروني أو التطبيق أو الاتصال بالخط الساخن أو زيارة أحد مكاتب الشركة.

إذا كنت تعتقد أن قراءة عداد الغاز الخاصة بك غير صحيحة، فيمكنك تقديم شكوى إلى شركة بتروتريد، ولكي تتمكن من تقديم شكوى، يجب عليك اتباع الخطوات التالية:

- قم بزيارة أحد مكاتب شركة بتروتريد.

- قم بتعبئة نموذج الشكوى.

- قدم المستندات الداعمة لشكواك، مثل قراءة العداد الخاصة بك.

- ستقوم الشركة بفحص شكواك واتخاذ الإجراءات اللازمة.