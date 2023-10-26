غدا آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي إلكترونيا.. اعرف الخطوات

أعلنت شركة الخدمات البترولية «بترو تريد»، إحدى شركات قطاع البترول والغاز الطبيعي، العاملة في مجال تسويق الغاز الطبيعي ودفع الفواتير الخاصة به، أن غدا الجمعة 27 أكتوبر 2023 هو آخر فرصة للعملاء لتسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي إلكترونيا.

وأشارت «بتروتريد» إلى أنها وفرت العديد من الطرق السهلة والسريعة للمواطنين للتسجيل، موضحة أن عدم تسجيل المواطن لقراءات عداد الغاز الطبيعي الخاص به، يتسبب في احتساب متوسط الاستهلاك.

طرق تسجيل قراءة عداد الغاز الشهرية إلكترونيا:

1 – من خلال تطبيق الموبايل والرابط موجود على الموقع الإلكتروني أيضًا «بتروميتر» أحدث طريقة لتسجيل القراءة الشهرية لاستهلاك الغاز الطبيعي.

2 – الدخول على الموقع الإلكتروني لشركة «بتروتريد» www.petrotrade.com.eg، ويمكن من خلاله تسجيل القراءة الخاصة بعداد الغاز الطبيعي.

3 – يمكن إبلاغ القراءة لمُحصِّل الشركة لتسجيلها فورياً على ماكينة الـ POS أثناء تحصيل الفاتورة في المناطق المُفعَّل بها الخدمة.

4 – التسجيل عن طريق تطبيق محفظة فون كاش البنك الأهلي أو تطبيق محفظة BM walt بنك مصر.

5 – من خلال تطبيق موبايل ماي فوري يمكنكم تحميل التطبيق من المتجر الملائم لهاتفك المحمول.

6 – من تطبيق موبايل جوميا.

7 – من خلال مكاتب البريد المصري.

8 – من خلال كافة منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة في أنحاء الجمهورية «فوري ـ مصاري ـ أمان ـ بي ـ خدماتي ـ ضامن».

9 – من خلال ماكينات الصرف الآلي لبنك مصر و بنك بلوم و بنك الأهلي المتحد.

10 – عن طريق رقم التليفون الأرضي لكل فرع و كلها متاحة على الموقع الإلكتروني للشركة.

11 – الرقم المختصر 17169 من أي موبايل أو تليفون أرضي.

12 – خدمة الرد الصوتي التفاعلي من أي موبايل على 5727 و من أي خط أرضي على 09000727.

13 – من خلال التوجُّه إلى أقرب مكتب من مراكز عملاء بتروتريد الخارجية المنتشرة بالنوادي الرياضية و الكومباوندات و الوزارات و المصالح الحكومية.

14 – من خلال التوجُّه إلى أقرب فرع من فروع الشركة و تسجيل القراءة و دفع قيمة أي فواتير لأي وحدة على مستوى الجمهورية.

15– الفروع المميكنة والمتوفرة في عدد من المولات.