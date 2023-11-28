«إعلام المنيا»: تفعيل هاشتاج «صوتك مستقبلك.. انزل وشارك» في الانتخابات

أكد وليد الحيني، مدير مركز إعلام المنيا، أن المظهر العام للانتخابات الرئاسية المقبلة سوف تخرج بالشكل الذي يليق بالشعب المصري العظيم الذي دائما ما يصطف خلف وطنه ومؤسساته، خاصة وقت الأزمات، مؤكدا أن الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية في كل القطاعات، وعلى مستوى الجمهورية مما يستوجب علينا النزول والمشاركة والتعبير عن الرأي بحرية وكرامة.

المشاركة السياسية واجب وطني

جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمه مركز إعلام المنيا التابع لقطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات بالتعاون مع المعهد العالي للإعلام بعنوان «المشاركة السياسية واجب وطني بقاعة المعهد العالي للإعلام بالمنيا الجديدة».

حاضر اللقاء مدحت يحيى، رئيس قناة الصعيد الفضائية، أحمد طلب وكيل منطقة المنيا الأزهرية، بحضور محمد زين عميد المعهد العالي للإعلام، ووليد الحينى مدير مركز إعلام المنيا.

وأكد وكيل منطقة المنيا الأزهرية أن المشاركة السياسية واجب ديني ووطني، ولابد أن نثبت للعالم أننا يدا واحدة وصفا واحد، مؤكدا حاجة مصرنا في هذه المرحلة لسواعدنا وكلماتنا وإخلاصنا.

رفع وعي المواطن بما يجري حولنا

ومن جانبه شدد عميد المعهد العالي للإعلام على دور الإعلام الوطني في رفع وعي المواطن بما يجري حولنا إقليمياً وعالمياً وأهمية المشاركة السياسية والحفاظ على المكتسبات التي تحققت.

وأوصى مدحت يحيى، رئيس قناة الصعيد، بضرورة التأكد من صحة المعلومات التي تعرض أمامنا يوميا وعدم الانسياق وراء الأزمات المفتعلة لخفض الروح المعنوية للأفراد والمجتمع.