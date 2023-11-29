مواعيد المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل وظيفة عميد بجامعة المنيا

حددت جامعة المنيا، اليوم الأربعاء، مواعيد المقابلات الشخصية، للمرشحين لوظيفة عميد كليات دار العلوم، الفنون الجميلة، التربية للطفولة المبكرة، التربية النوعية، الصيدلة، والعلوم.

جدول مواعيد المقابلات الشخصية

وكشف مسؤول في جامعة المنيا، فضل عدم ذكر اسمه، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مواعيد المقابلات الشخصية للمرشحين التي ستعقد بمقر أمانة مجلس جامعة المنيا، بعد إعلان الكشوف النهائية للمتقدمين بجميع الكليات الـ6 هي كالآتي:

-الأحد 14 يناير كلية التربية النوعية الساعة 11 صباحا.

-الأحد 14 يناير كلية التربية للطفولة المبكرة الساعة 1 ظهرا.

-الإثنين 15 يناير كلية الصيدلة الساعة 11 صباحا.

-الثلاثاء 16 يناير كلية العلوم الساعة 11 صباحا.

-الأربعاء 17 يناير كلية الفنون الجميلة الساعة 11 صباحا.

-الخميس 18 يناير كلية دار العلوم الساعة 11 صباحا.

عدد المتقدمين 22 بينهم 7 سيدات

ويبلغ عدد المرشحين لشغل وظيفة عميد في 6 كليات بجامعة المنيا 22 مرشحا بينهم 7 سيدات، بحسب القائمة النهائية التي أعلنتها جامعة المنيا وهم:

- كلية التربية للطفولة المبكرة: وفاء رشاد راوي عبد الجواد وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، سلوى عبد السلام عبد الغني وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، حنان محمد صفوت وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

-كلية الفنون الجميلة: عبد الرحمن عبد الحميد عبد الرحمن الجندي رئيس قسم الرسوم المتحركة، جرجس سعيد ميخائيل أستاذ بقسم النحت، جمال يحي صدقي القائم بعمل العميد، إسماعيل أحمد محمد عبد الله رئيس قسم العمارة.

-كلية الصيدلة: مصطفى أحمد فؤاد وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، مصطفى فتحي رمضان رئيس قسم الكيمياء الحيوية، حاتم عبد المنصف أحمد وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، أمل كمال حسين وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أحمد عبد العظيم مهدي رئيس قسم العقاقير.

-كلية دار العلوم: زينب فرغلي حافظ رئيس قسم البلاغة، مصطفى بيومي عبد السلام وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، محمد سيد كامل وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، شهير أحمد دكروري أستاذ بقسم الدراسات الأدبية، غادة محمد عبد الرحيم وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب.

-كلية التربية النوعية: إيمان ذكي موسى القائم بعمل العميد.

-كلية العلوم: علاء إسماعيل أحمد رئيس قسم علوم الحاسب، جابر خلاف عبد الباقي رئيس قسم النبات والميكروبيولوجي، محمد عبد الرحمن عبد الجابر رئيس قسم الفيزياء، عمر عبد العزيز عثمان رئيس قسم الجيولوجيا.