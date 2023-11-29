سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في التعاملات المسائية، نحو 30.83 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع، وفق الأسعار الرسمية المعلنة على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.

ترصد «الوطن» سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 29-11-2023، في البنوك الحكومية والخاصة العاملة بالقطاع المصرفي المصري.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 29-11-2023، في البنك المركزي المصري 30.83 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 29-11-2023، في البنك الأهلي المصري، 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار اليوم الأربعاء 29-11-2023، في بنك مصر 30.85 جنيه للبيع و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 29-11-2023، داخل مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 29-11-2023، في بنك القاهرة، 30.95 جنيه للبيع و30.85 جنيه للشراء.