«ثقافة السويس»: تنظيم 3 فعاليات لمناهضة العنف ضد المرأة

نظمت الإدارة العامة لثقافة المرأة التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث، فعاليات متنوعة ضمن الملتقى التاسع لمناهضة العنف ضد المرأة، بحضور الدكتورة دينا هويدي مدير عام ثقافة المرأة، مها رشدي منسق عام إدارة المرأة، وحنان مرعي مدير إدارة التخطيط والمتابعة بإقليم القناة وسيناء الثقافي، وشروق سعيد مدير الدراسات والبحوث.

الفعاليات الخاصة بالملتقي تقام بالتعاون مع المنطقة الأزهرية

وتقام الفعاليات الخاصة بالملتقي بالتعاون مع المنطقة الأزهرية برعاية الدكتور مؤمن الهواري، وبحضور طالبات جامعيات، ومشرفات من المنطقة الأزهرية، معهد فتيات الجناين إعدادي وثانوي، معهد فتيات السويس ثانوي، معهد المستقبل النموذج فتيات إعدادي وثانوي.

محاضرة عن الآثار السلبية للتغيرات المناخية والبيئية

أقيمت محاضرة توعوية بعنوان «الآثار السلبية للتغيرات المناخية والبيئية على زيادة معدلات العنف ضد المرأة»، حاضرها عبير أمين مدير المجلس القومي للسكان، وتلتها محاضرة بعنوان البطالة ودورها في تعزيز العنف ضد المرأة، حاضرها الدكتورة فوزية عبدالله مقرر المجلس القومي للمرأة وباحث في شؤون المرأة والتنمية، ثم محاضرة بعنوان المشاكل الصحية التي تتعرض له المرأة جراء العنف، حاضرها الدكتورة هويدة محمد حسين مدير إدارة تنظيم الأسرة.

واختتم اللقاء بمحاضرة توعوية بعنوان الابتزاز الإلكتروني وتحقيق الحماية الآمنة على شبكة الإنترنت للمرأة، حاضرها الدكتورة حنان الأمير رئيس الاتحاد العربي للتنمية المستدامة فرع السويس.

جاء ذلك برعاية وزيرة الثقافة دكتور نيفين الكيلاني واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس والهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبدالله، والدكتورة حنان موسى رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، بفرع ثقافة السويس برئاسة عبد المنعم حلاوة.