بعد افتتاح مركز بلازما الإسماعيلية.. أهم 7 معلومات عنه

افتتحت شركة جريفولز إيجيبت، للتبرع بالبلازما فرع المركز خلال الأيام الماضية في محافظة الإسماعيلية بمنطقة الشيخ زايد، ضمن المشروع القومي لتوفير البلازما، والذي أعلن عنه الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال اللواء الدكتور مجدي مبارك، رئيس مجلس إدارة شركة جريفولز إيجيبت خلال زيارته للإسماعيلية، إن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية المشتقة من البلازما هي قضية من قضايا الأمن القومي، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها 70% من البلازما على مستوى العالم، وتستورد أوروبا تستورد منها 40%.

معلومات عن مركز الإسماعيلية للبلازما

1- يقع المركز في منطقة الشيخ زايد بحي ثالث أمام مركز إعداد الدعاة.

2- المشروع يستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما من خلال تصنيع مشتقات البلازما طبقاً لأعلى معايير الأمان والجودة العالمية.

3- المشروع يعمل علب دعم النظام الصحي المصري، وماله من مردود إيجابي على المواطن المصري.

4- يستهدف المشروع تحقيق الريادة في صناعة وإنتاج وتوزيع مشتقات البلازما في الشرق الأوسط وإفريقيا.

5- مركز الإسماعيلية ضمن 20 مركزا للتبرع بالبلازما تم إنشاؤه في مختلف المحافظات.

6- يتم إجراء اختبارات لضمان سلامة المتبرعين، واختبارات البلازما ما بعد التبرع، لضمان معايير السلامة والجودة.

7- داخل كل مركز مخزن لوجستي للبلازما بقدرة على العزل وتخزين البلازما في درجة حرارة 30 %.