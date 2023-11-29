«مستقبل وطن»: شباب مصر فخور بإنجازات الرئيس السيسي ويدعمه في الانتخابات

قال المهندس محمد فريد عضو هيئة مكتب أمانة شؤون المجالس المحلية المركزية بحزب «مستقبل وطن»، إنّ الدولة المصرية تمر بانتعاشة حقيقية وشبابها لديه شغف كبير، وإنّ شباب مصر فخور بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويدعمه لفترة رئاسية مقبلة استكمالًا لمسيرة الإصلاح والتنمية التي بدأها منذ 2014.

تمكين ودعم الشباب

أوضح «فريد» لـ«الوطن»، أنّ الرئيس السيسي، بذل جهدًا كبيرًا من أجل تمكين ودعم الشباب، وحملته الانتخابية قائمة على المشاركة الشبابية، وهو ما اتضح من خلال اجتماعات المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، الدائمة بالكيانات الشبابية، التي تطوعت ضمن الحملة.

أشار عضو هيئة مكتب أمانة شؤون المجالس المحلية المركزية بحزب «مستقبل وطن»، إلى أنّ ثقة الشباب في الرئيس السيسي، تأتي نتاج الخطوات الحاسمة التي بذلها الرئيس لتحقيق أحلام الشباب، من خلال توفير نظم تعليمية ودراسية متقدمة، إضافة إلى فرص العمل والوحدات السكنية بالتقسيط، وغيرها من الأحلام التي انتظرها الشباب سنوات طويلة.