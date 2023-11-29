«مستقبل وطن» بالفيوم يواصل فاعليات دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

يكثف حزب مستقبل وطن بمحافظة الفيوم، عقد فاعليات ومؤتمرات وندوات متنوعة في مختلف أرجاء محافظة الفيوم، لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية 2024، التي من المقرر أنّ تُعقد أيام 10، و11، و12 ديسمبر المقبلة، وذلك بحضور آلاف المواطنين.

وعُقدت الفاعليات خلال الساعات القليلة الماضية، برئاسة وحضور النائب عبد القادر الجارحي أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة الفيوم، وعضو مجلس الشيوخ، والنائب يوسف الشاذلي أمين مساعد الحزب، والدكتور علاء شيلابي أمين الزراعة والري.

تأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

وأكد الحضور، تقديم سبل الدعم كافة لتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، واصطفافهم خلفه في أي قرار يتخذه، لأنّه يعمل دائمًا لصالح الوطن والمواطنين، مُشيرين إلى أنّ دعمهم هذا سيُترجم أمام العالم كله في صناديق الاقتراع خلال نهاية الثلث الأول من شهر ديسمبر.

استعراض التحديات التي تواجه مصر

وتناولت فاعليات حزب مستقبل وطن بالفيوم، استعراض اللقاءات التي تحدث على الساحة وما تقابله مصر من تحديات خلال الفترة الأخيرة، مع تأكيد دور المواطن في الاصطفاف خلف القيادة السياسية.

لقاءات متعددة في سنورس

وشهد مركز سنورس، تنظيم عدة فاعليات لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في انتخابات الرئاسة المقبلة، وتحديدًا في قرى فيديمين ونقاليفة بدائرة المركز بحضور أيمن شكري عضو مجلس النواب، ونصر كامل أمين مساعد بندر ثان، ومجدي سمعان عضو هيئة مكتب المحافظة.

المشاركة الإيجابية واجب وطني

وأكد الحضور أنّ المشاركة الإيجابية والإدلاء بالأصوات في الانتخابات الرئاسية المقبلة، يعد واجب وطني على كل مواطن للحفاظ على الأمن والاستقرار، واستمرار التنمية، كما استعرضت اللقاءات، عرض إنجازات الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي بكافة القطاعات في الدولة، مُشددين على ضرورة النزول والاحتشاد أمام لجان الانتخابات، ليصل للعالم كله رسالة بوقوف الشعب المصري خلف قيادته وحرصه على استكمال مسيرة التنمية والبناء وتحقيق استراتيجية مصر 2030.