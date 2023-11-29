«مستقبل وطن» ينظم مؤتمرين في قنا والإسماعيلية لدعم السيسي بالانتخابات

يواصل حزب مستقبل وطن، مؤتمراته الجماهيرية الحاشدة في مختلف محافظات الجمهورية؛ لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي؛ في الانتخابات الرئاسية 2024، وقبل أيام من بدء الصمت الانتخابي للناخبين داخل مصر.

وينظم حزب مستقبل وطن، مؤتمرين اليوم، وذلك في قاعة منتجع دريمز بمدينة قنا الجديدة في محافظة قنا، والثاني في مجمع الملاعب المفتوحة في محافظة الإسماعيلية؛ وذلك لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي؛ في الانتخابات الرئاسية 2024.

مؤتمر مستقبل وطن في محافظة البحر الأحمر

وكان نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة البحر الأحمر برئاسة عماد سيف الدين أمين الحزب بالمحافظة المؤتمر الجماهيري الثاني لدعم وتأييد المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية بمدينة الغردقة، بحضور جماهيري حاشد وغير مسبوق تجاوز أكثر من اثني عشر ألف مواطن من كافة مدن محافظة البحر الأحمر.

25 ألف حضور في مؤتمر مستقبل وطن بالمنوفية

وفي محافظة المنوفية، نظمت أمانة حزب مستقبل وطن؛ برئاسة النائب سامر التلاوي؛ أمين الحزب بالمحافظة؛ مؤتمرا جماهيريا حاشداً لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لفترة رئاسية جديدة.

وشهد المؤتمرَ حضورا جماهيريا كبيرا تخطى 25 ألف مواطن، وعدد من القيادات الشعبية والشخصيات العامة، بالإضافة لأعضاء الهيئة البرلمانية لمجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، وهيئة مكتب الحزب بالمحافظة والمراكز والأقسام، والوحدات الحزبية.