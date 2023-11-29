جامعة سوهاج تؤسس وحدة رصد الأمراض المعدية في مستشفياتها

وقع الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج بروتوكول تعاون أكاديمي وفني مع مديرية الصحة والسكان ممثلة في كليات، الطب البشري، طب الأسنان، الصيدلة، والتمريض، لدعم القطاع الصحي والقضاء على قوائم الانتظار.

جاء ذلك بحضور الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري، الدكتور أحمد حسن أبو هاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج، والدكتور محمد عبدالفتاح مدير المكتب الفني لوكيل وزارة الصحة، وذلك بالحرم الجامعي القديم.

جهود الجامعة لخدمة المنظومة الصحية

وأوضح رئيس الجامعة أن تنفيذ البروتوكول جاء في إطار تضافر جهود الجامعة والوزارة لخدمة المنظومة الصحية بالمحافظة، وتحقيق رؤية مصر 2030 في النهوض بجودة الخدمات الصحية المقدمة، وتحقيق التغطية الصحية الشاملة، وتفعيلاََ للمبادرات الصحية التى أطلقها رئيس الجمهورية، ومن أهمها مبادرة القضاء على قوائم الانتظار، والتي تم إطلاقها عام 2018، بهدف إنقاذ حياة آلاف المرضى وتخفيف معاناة غير القادرين، وإجراء الجراحات العاجلة والحرجة بأعلى جودة وفي أسرع وقت ممكن في جميع المستشفيات الحكومية والجامعية والأهلية والخاصة.

بنود برتوكول التعاون بين جامعة سوهاج ومديرية الصحة

وأضاف رئيس الجامعة أن البروتوكول ينص على أن توفر الجامعة الإمكانيات البشرية والأكاديمية القادرة على معاونة مديرية الشئون الصحية في تحقيق أهدافها المنشودة، من خلال تقديم الاستشارات في كافة التخصصات الطبية المختلفة، وإعداد برامج تدريبية يتم من خلالها نقل الخبرات، مع الاشتراك في القوافل والفرق الطبية والتدريب الطبي، الي جانب تنظيم حلقات النقاش ذات الطابع العلمي والتطبيقي والمؤتمرات العلمية وورش العمل والمشروعات العلمية ذات النفع العام وكافة الفعاليات التي من شأنها تساهم في تعزيز وتبادل المعرفة والمعلومات بين الطرفين.

تبادل الخبرات الطبية بين جامعة سوهاج ومديرية الصحة

كما أشار النعماني إلى أن بنود البروتوكول تتضمن تقوم الجامعة بتزويد المستشفيات العامة والمركزية والنوعية التابعة للمديرية من خلال الإستعانة بأعضاء هيئة التدريس بالجامعة والاستفادة من خبراتهم الطبية، ومناظرة الحالات المرضية لمرضى مستشفيات الوزارة وإجراء التدريب واللقاءات العلمية لأطباء المستشفيات العامة والمركزية والنوعية التابعة للوزارة، بالإضافة إلى عقد الجامعة لدورات وبرامج تدريبية للأطباء والفنيين من المديرية سواء النظرية أو العملية، وتدريب الأطقم الطبية التابعة لمديرية الصحة داخل المستشفيات الجامعية في التخصصات النادرة والدقيقة.

قوافل طبية مشتركة بجامعة سوهاج

ومن جانبه أشار الدكتور أحمد حسن أبو هاشم أن البروتوكول شمل أيضا العمل على تقديم خدمات طبية وصحية مختلفة ومتميزة عن طريق الاشتراك في القوافل الطبية التي يقوم بها أي من الطرفين بغرض مساعدة المجتمع، بجانب نقل ومعالجة النفايات الطبية الخطرة طبقاً للقدرة الإستعابية للمحارق والمفارم التابعة للطرفين. موضحاً أن الجامعة ستقوم بإنشاء وحدة ترصد داخل المستشفيات التابعة لها لتسجيل جميع الأمراض المعدية على البرنامج القومي الإلكتروني لتسجيل الأمراض المعدية NEDSS،

وأشار الدكتور أحمد حسن الي أنه ستقوم مديرية الصحة بسحب عينات مياه الشرب الدورية من القطاعات الوحدات التابعة للجامعة لضمان مطابقة العينات للمواصفات القياسية بواسطة صحة البيئة، مع الإشراف الدوري على المنافذ والمطابخ التابعة للجامعة لضمان جودة الإنتاج والخدمة المقدمة، كما سيتم قبول تحويلات طلاب الامتياز المقيدين بالجامعة لاستكمال فترة الامتياز بالمستشفيات التابعة للوزارة وتحت إشرافها، وستقوم الجامعة بقبول تابعي الوزارة في الدراسات العليا بكليات القطاع الطبي أو الصحي في حال استيفاء الشروط والقواعد المنصوص عليها بقانون تنظيم الجامعات.