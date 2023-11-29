انطلاق فعاليات برنامج «أسرة» في محافظة البحيرة

شهدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، احتفالية انطلاق برنامج أسرة بالمحافظة، والذي يأتي ضمن اتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بحضور الدكتور حسام عباس، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة، والدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة.

انطلاق برنامج أسرة في البحيرة

وأكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، اهتمام رئيس الجمهورية، بقضية الزيادة السكانية والحرص على خفض معدلات النمو السكاني وتحسين الخصائص السكانية لكل المواطنين.

وأكدت على أهمية القضية السكانية ومتابعة النمو السكاني بصفة دورية لوضع الخطط الاستراتيجية والتنموية المستقبلية بما يتناسب مع معدلات النمو.

اهتمام البحيرة بقضايا السكان

أشارت «بلبع» إلى اهتمام المحافظة بقضايا السكان، وتوعية المواطنين بخطورة الزيادة السكانية لما لها من آثار اجتماعية اقتصادية سلبية على المجتمع.

وفي كلمته أكد الدكتور حسام عباس على أهداف برنامج «أسرة» التي تتسق مع أهداف «المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية»، الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي من خلال تعزيز البرنامج القومي لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، مشيرا إلى اهتمام وزارة الصحة والسكان بدعم الوحدات الصحية بأحدث وسائل تنظيم الأسرة لتقديم أفضل الخدمات.

كما يستهدف البرنامج رفع وعي المراهقين والشباب من سن 10 حتى 29 عاما وتمكينهم من اتخاذ قرارات حياتية مستنيرة بالإضافة إلى المساواة بين الجنسين لأهميتها في تنظيم الأسرة ومناهضة العنف ضد المرأة والفتيات.

يشار الذكر إلى أن البرنامج يتم تنفيذه على مدى 5 سنوات في عشر محافظات تضم الوجه القبلي والبحري مقسمين على 3 مراحل.