«أوقاف البحيرة» تعقد دورتين في التوعية الأسرية والسكانية (صور)

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، عبر صفحتها الرسمية، إقامة الدورتان الخامسة والتسعون والسادسة والتسعون بعد المائة في التوعية الأسرية والسكانية في الفترة من 26 إلى 29 نوفمبر 2023م، وذلك في إطار الجهود المبذولة من وزارة الأوقاف للإعداد الجيد والتدريب المستمر للأئمة والواعظات بالوزارة والجهات التابعة لها في جميع المجالات، وفي ضوء التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف ووزارة الصحة والسكان في دورات المواطنة والتوعية السكانية والصحة الإنجابية.

تفاصيل إقامة الدورتان في البحيرة

وحول التفاصيل فقد أقيمت الدورتان في مركز التدريب بمسجد ناصر بمدينة دمنهور بمديرية أوقاف البحيرة، وحاضر فيها الشيخ محمد أبو حطب مدير مديرية أوقاف البحيرة، والأستاذ الدكتور أشرف أبو الأفراح أستاذ الثقافة والدعوة بكلية أصول الدين بالمنصورة، والدكتورة أميرة عبد العال مدير إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الشئون الصحية بالبحيرة.

أبرز الحضور

كما حضر الدورتين الدكتور عيد مهدي الخطيب مدير إدارة مكافحة العدوى بمديرية الشئون الصحية بالبحيرة، والأستاذ صالح إبراهيم مدير فرع المجلس القومي للسكان بالبحيرة، والدكتورة سماح القاضي مدير إدارة التثقيف الصحي بمديرية الشئون الصحية بالبحيرة، والشيخ محمد عثمان البسطويسي منسق دورات التوعية السكانية وتنظيم الأسرة.