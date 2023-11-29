حالة الطقس غدا الخميس.. برودة ليلا وظاهرتان جويتان تضربان عدة مناطق

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، منذ قليل حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس، متوقعة أن يسود طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

ظاهرتان جويتان

وأوضحت «الأرصاد» في بيانها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أن هناك شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية، المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وشمال الصعيد، وبالإضافة إلى ذلك فمن المتوقع أن تنشط حركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية في بيانها درجات الحرارة المتوقعة غدًا على أغلب الأنحاء، وهي كالتالي:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 24 والصغرى 16.

- السواحل الشمالية: العظمى 23 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: العظمى 29 والصغرى: 18.

- شمال الصعيد: العظمى 24 والصغرى 09.

- جنوب الصعيد: العظمى 29 والصغرى 15.