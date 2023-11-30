حالة الطقس في محافظات صعيد مصر اليوم: لطيف نهارا بارد ليلا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الخميس، حيث يسود طقس لطيف الحرارة نهارًا على محافظات شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوبه، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء، وسط توقعات بوجود شبورة كثيفة على الطرق الزراعية والصحراوية القريبة من المسطحات المائية على محافظات شمال الصعيد.

تضاؤل فرص سقوط الأمطار على محافظات الصعيد

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها، إلى تضاؤل وانعدام فرص تساقط الأمطار على محافظات شمال الصعيد أو جنوبه، اليوم الخميس، في ظل وجود الشبورة المائية على المناطق القريبة من المسطحات المائية والطرق الصحراوية في الساعة الأولى من الصباح بمحافظات شمال الصعيد، وسط رياح خفيفة على محافظات شمال وجنوب الصعيد بمعدل 20 كيلو مترا في الساعة.

درجات الحرارة المتوقعة على محافظات الصعيد اليوم الخميس

ووفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية فإن درجات الحرارة اليوم الخميس على محافظات الصعيد كالتالي:

درجات الحرارة في الفيوم: العظمى 24 والصغرى 12

درجات الحرارة في بني سويف: العظمى 24 والصغرى 12

درجات الحرارة في المنيا: العظمى 24 والصغرى 10

درجات الحرارة في أسيوط: العظمى 25 والصغرى 9

درجات الحرارة في سوهاج: العظمى 26 والصغرى 12

درجات الحرارة في قنا: العظمى 29 والصغرى 14

درجات الحرارة في الوادي الجديد: العظمى 28 والصغرى 13

درجات الحرارة في الأقصر: العظمى 28 والصغرى 14

درجات الحرارة في أسوان: العظمى 29 والصغرى 15

درجات الحرارة في الغردقة: العظمى 29 والصغرى 16