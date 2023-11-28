حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة في المحافظات.. «الريش المداري» يزين السماء

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة في محافظات مصر، إذ تملأ ظاهرة الريش المداري سماء محافظة القاهرة، وهي عبارة عن سحب عالية غير مؤثرة، ولكنها تضفي منظرًا جميلًا يشبه الريش الأبيض في السماء.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» تفاصيل حالة الطقس اليوم، ودرجات الحرارة اليوم في محافظات مصر، فضلًا عن الطقس في الإسكندرية، والأحوال الجوية المتوقعة خلال الأيام المقبلة.

حالة الطقس اليوم بالمحافظات

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس اليوم في المحافظات، إذ يسود طقس لطيف نهارًا على محافظات الوجه البحري، والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد، بينما تتحول الأجواء إلى بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

نصائح بارتداء الملابس الثقيلة

وتنصح هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين خصوصًا الأطفال وكبار السن، بارتداء ملابس ثقيلة نسبيًا، بسبب تحول الأجواء إلى باردة خلال الصباح الباكر، وخصوصًا عند الخروج.

توقعات الأمطار اليوم

وفقًا لتوقعات أخبار الأمطار والسيول اليوم، فإنّه من المتوقع سقوط فرص أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% تقريبًا على مناطق متفرقة من الصحراء الغربية على فترات متقطعة.

حالة الشبورة على الطرق

وبحسب حالة الشبورة على الطرق السريعة، فإنّها قد تكون كثيفة أحيانًا خلال الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية، والوجه البحري، ومدن القناة، وشمال الصعيد، ووسط سيناء.

درجات الحرارة اليوم في محافظات مصر

وفيما يخص درجات الحرارة اليوم في محافظات مصر، فإنّها تأتي كالآتي:

القاهرة والوجه البحري.. تسجل درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 15.

السواحل الشمالية.. تسجل درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 14.

جنوب سيناء.. تسجل درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 17.

شمال الصعيد.. تسجل درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 11.

جنوب الصعيد.. تسجل درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 15.

الطقس في الإسكندرية

وتشهد حالة الطقس في الإسكندرية، انخفاضًا في درجات الحرارة مما تسبب في الشعور ببرودة الجو، وسقوط أمطار خفيفة، ونشاط حركة الرياح، فيما نصحت المحاظة المواطنين بارتداء الملابس الثقيلة والمضادة للمياه أثناء الخروج من منازلهم.

الطقس في الأيام المقبلة

وفيما يخص توقعات حالة الطقس في الأيام المقبلة، فإنّ الظاهرة الجوية المؤثرة على مدار الأسبوع هي كثافة الشبورة المائية على الطرق.