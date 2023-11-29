محافظ كفر الشيخ يكرم 30 متميزا في مختلف المجالات

كرم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، 30 شخصًا متميزًا من أبناء المحافظة، وذلك تقديرًا لجهودهم المبذولة في أداء عملهم ومشاركتهم الفعالة في المجتمع.

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبدالغفار الديب، السكرتير العام المساعد.

تكريم عاملين بديوان المحافظة

وكرم المحافظ، أعضاء إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام للمحافظة، لكفاءتهم وأدائهم المتميز في العمل، وهم:

محمد جميل الماوي، مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة

تامر نعمان الرويني، وكيل الإدارة

محمد زغلول

محمد عيسى

محمد الكتامي

أحمد إبراهيم

عماد المنوفي

رضا غازي

على الحلاج، إداري بالمتابعة

تكريم طلاب متفوقين

كما تم تكريم ثلاثة طلاب من النماذج المتميزة بمديرية التربية والتعليم، وهم:

محمد وليد صقر، الحائز على المركز الثاني على مستوى العالم العربي في إحدى مجالات القراءة العربي

أحمد إيهاب أنور غالى، الطالب بمدرسة برج البرلس الثانوية المشتركة

شريفة محمد صبحى سعد، الطالبة بمدرسة التربية الفكرية

تكريم عاملين بلغوا سن المعاش

كما تم تكريم العاملين الذين بلغوا سن المعاش، وهم:

الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ

هشام فتحي عبدالله، مدير المطبعة المركزية بديوان عام محافظة كفر الشيخ

السيد عبد الواحد عوض، كبير قانون بإدارة الشئون القانونية

أحمد فتح الله حسن، فني بالإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية

جمال أحمد زينهم، فني بالإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية

نبيل منصور أحمد، موظف بالديوان العام بمكتب مجلس الدولة

راضي عباس محمد، عامل بمكتب السكرتير المساعد

ناصر محمود الكتامي، عامل بإدارة الأزمات بالديوان العام

عادل علي إبراهيم، موظف بوحدة الرصف

تكريم أبطال الباراتايكوندو

وجرى تكريم أبطال الباراتايكوندو في البطولة العربية للباراتايكوندو، لحصولهم على المراكز المتقدمة، وهم:

الدكتور أشرف المحمدي، رئيس مجلس إدارة نادى مطوبس الرياضي

محمود إبراهيم الشهاوى، المدير الفني للفريق

اللاعبة سارة نور زغلول

اللاعب محمود سعد أبو طه

اللاعب عبدالرحمن مصطفى عبد القادر

اللاعب طلعت رضا عبد النبي

واللاعب محمد محمود أحمد، الحاصلين على المركز الأول

واللاعبة منه وجيه الشطلاوي، الحاصلة على المركز الثاني

وأكد المحافظ أن هذه التكريمات تأتي تقديرًا لجهود هؤلاء المتميزين في خدمة الوطن، ودعمهم لجهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة في مختلف المجالات.