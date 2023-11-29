مستشار الرئيس الفلسطيني: مصر لم تتأخر لحظة عن دعمنا طوال التاريخ

قال محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن مصر دولة محورية في المنطقة وتلعب دورا إيجابيا في تجاه القضية الفلسطينية منذ اندلاعها قبل عقود طويلة، فهي تقف بجوار الشعب الفلسطيني وتتخذ موقف ثابتا ومساندا للحقوق المشروعة التي أقرتها الشرعية الدولية وكفلتها كل القوانين والأعراف الدولية.

جهود مصر في دعم الشعب الفلسطيني

وأضاف «الهباش»، خلال لقائه لبرنامج «اليوم»، تقديم الإعلامية دينا عصمت عبر قناة «dmc»، أن مصر لم تتأخر في الأزمة الحالية منذ اندلاعها في 7 أكتوبر سواء على من ناحية الدعم السياسي للموقف الفلسطيني، شرح الموقف الفلسطيني والعربي وأبعاد ما يجري الآن، فضلا عن المستوى الإنساني، إذ إنها كانت سباقة في توفير كل ما أمكن من مساعدات إنسانية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

إبادة جماعية في غزة

وتابع، أن قطاع غزة يتعرض لحرب إبادة جماعية، بهدف محو الوجود الفلسطيني عن طريق دفع الشعب إلى الرحيل خارج أرضه من أجل تنفيذ الأجندة الصهيونية لتفريغ فلسطين من أرضها.

وتمنى، استمرار التهدئة والهدنة إلى أن تتحول لوقف دائم لإطلاق النار ووقف شامل للعدوان الذي يستهدف الشعب الفلسطيني في كل أرضه، لافتا إلى أن أهداف العدوان واضحة، إذ يحاول كسر إرادة الفلسطينيين ودفعه إلى الاستسلام فضلا عن إجهاض فكرة قيام الدولة الفلسطينية المستقلة كتتويج للنضال الفلسطيني.

هدنة شاملة في كل الأرض الفلسطينية

ولفت مستشار الرئيس الفلسطينى إلى ترحيبه بالهدنة منذ اليوم الأول باعتبارها محاولة على طريق إنقاذ الشعب الفلسطيني، متمنيا تكلل الجهود المصرية والقطرية الحالية بالنجاح بأن تتحول إلى هدنة شاملة في كل الأرض الفلسطينية حماية لأرواح الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن هناك 6000 فلسطيني بالمعتقلات الإسرائيلية منهم من مضى أكثر من 40 سنة في السجون، يأتي ذلك علاوة على اعتقال إسرائيل فوق 3300 فلسطيني بعد أحداث 7 أكتوبر، وهناك تقريبا ما يقارب 1000 من قطاع غزة ما يرفع العدد الإجمالي في حدود 10 آلاف فلسطيني يقبعون في سجون ومعتقلات الاحتلال الإسرائيلي.