اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. توجيهات رئاسية بتطوير البرامج الاقتصادية لحماية المواطنين

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

توجيهات رئاسية بتطوير البرامج الاقتصادية لحماية المواطنين

«السيسى» لرئيس وزراء اليابان: على المجتمع الدولى التحرك الجاد من أجل تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية وفقاً للمرجعيات الدولية

«السيسى وزهران ويمامة وعمر» يخوضون السباق

المصريون يختارون رئيسهم

التصويت يبدأ فى الخارج الجمعة.. و«الوطنية»: شكَّلنا اللجنة المشرفة.. وجاهزون للاقتراع

السفارات تنهى استعداداتها لـ«التصويت» و«اتحادات الخارج» أعدت أوتوبيسات للناخبين

«بنة»: حرصنا على توعية جميع المغتربين بكيفية الإدلاء بأصواتهم ونتوقع أن تشهد الانتخابات حضوراً كبيراً

«سماء»: المصريون فى المهجر قدموا ملحمة وطنية لاستكمال بناء «الجمهورية الجديدة»

«الملا»: مصر أرض الفرص الواعدة فى البترول

وزير البترول: شراكات استراتيجية لتلبية احتياجات السوق وتوفير فائض للتصدير

COP28.. جولة جديدة لمواجهة «كوارث المناخ»

مصر تسلم رئاسة المؤتمر للإمارات وتعرض تجربتها الناجحة

فى يوم التضامن الفلسطينى «غزة تحت الأنقاض»

مصر: الفلسطينيون يواجهون عدواناً غير مسبوق منذ 54 يوماً

إدخال 233 شاحنة مساعدات تضم أغذية ومياهاً ومستلزمات طبية

اليوم السادس لـ«الهدنة»: الاحتلال يحول «جنين» لثكنة عسكرية

«الصحة»: فحص 1.5 مليون طالب ضمن مبادرة الكشف عن «الأنيميا والسمنة والتقزم»

مصابون فى القطبين

إدارة الأهلى تطالب «كولر» بالهدوء بعد لقاء سموحة و5 لاعبين تحت الفحص

الزمالك يسعى للتعاقد مع صفقات قوية وكشف طبى لـ«شلبى»

إشادات كبيرة بـ«صلاح» من كبير الإنجليز.. و«بروس» يتغنى بـ«مو»

الصفحة الثانية

انطلاق عملية التصويت فى الخارج غداً.. و«السيسى وعمر وزهران ويمامة» يخوضون السباق

المصريون يختارون رئيسهم

«الوطنية للانتخابات»: شكّلنا اللجنة المشرفة لـ«تصويت الخارج»

الهيئة: جاهزون للاقتراع.. وكل مرشح من حقه تعيين من يمثله فى كل لجنة.. وأخطرنا «الخارجية» بأسماء الممثلين واللجان لإبلاغ البعثات.. وكل مصرى بالخارج مقيّد بقاعدة البيانات من حقه التصويت فى الانتخابات الرئاسية بـ«الرقم القومى».. ورفعنا كفاءة الموقع الإلكترونى ليستوعب 180 ألف زائر

«الهيئة الوطنية» تجيب عن 10 أسئلة على تصويت المصريين بالخارج

تامر بنه: تجهيز 12 أوتوبيساً مزوداً بمواد غذائية لنقل الناخبين إلى لجان الاقتراع

رئيس جالية المنطقة الشرقية بالسعودية: جاهزون لبدء العملية الانتخابية

الدولة اتخذت قرارات لدعم المغتربين.. ونطالب بزيادة الحوافز الاستثمارية لجذب رؤوس الأموال

الصفحة الثالثة

«اتحادات الخارج» تستعد بـ«أوتوبيسات مجهزة والتعريف ببرامج المرشحين»

السفارات تنهى استعداداتها لعملية التصويت.. و«خليل»: نعمل على مساعدة «ذوى الهمم» وكبار السن فى بريطانيا

«العبيدى»: مصر تحتاج لقائد بارع ونمر بمرحلة حاسمة تتطلب المشاركة وممارسة الديمقراطية لبناء المستقبل

«خطاب»: أدعو كل مصرى ومصرية من مختلف الأماكن فى الخارج للنزول والمشاركة بالانتخابات الرئاسية

مبادرات وحملات مكثفة لدعوة المصريين بالخارج إلى المشاركة فى التصويت

«حملات المرشحين» تشكل لجاناً وغرفاً مركزية لمتابعة عملية الاقتراع غداً

«الهجرة» تطلق حملة «شارك بصوتك» لحث أبناء الجاليات على القيام بدورهم الوطنى.. و«التنسيقية» تعقد مؤتمرات لجذب الشباب

«حملة حازم عمر»: أعددنا كوادرنا المنوطين بإدارة الحملة فى الداخل والخارج لتقديم مستوى مشرف وأداء تنظيمى يليق بمرشحنا

«صوتك حق» تستهدف ذوى الهمم.. «وخليك إيجابى» تهدف لتوعية المواطنين لمواجهة انتشار الشائعات

«الصباحى»: غرفة العمليات تعمل على مدار الساعة و«يمامة» يتابع تقرير سير العمل بشكل دائم للاطلاع على المستجدات

سماء سليمان: المصريون فى الخارج قدموا ملحمة وطنية لاستكمال بناء «الجمهورية الجديدة»

وكيل «خارجية الشيوخ»: 137 لجنة بالسفارات استعدت للانتخابات.. والمشاركة واجب وطنى

«الحوار الوطنى» له دور كبير فى تشجيع الأحزاب السياسية على خوض سباق الانتخابات الرئاسية

الصفحة الرابعة

«الإمارات» تعوِّل على الدورة الحالية لتحقيق إنجازات أكبر من السنوات السابقة

«COP28».. جولة جديدة لمواجهة «كوارث المناخ»

مصر تسلم رئاسة مؤتمر المناخ للإمارات.. وتنسيق للبناء على مخرجات «شرم الشيخ»

جناح لعرض نجاحات التجربة المصرية فى التعامل مع قضية التغيرات المناخية.. ورئيس «COP28»: سنُركز على مد جسور التعاون ليكون منصة فاعلة

إطلاق مبادرات مناخية جديدة أبرزها «الشرق الأوسط الأخضر».. وخفض الانبعاثات أبرز الأهداف

حصاد مؤتمر شرم الشيخ: إدراج بند «التمويل» لتعويض الدول المتضررة

جذب استثمارات خضراء إلى مصر.. وتخصيص 150 مليون دولار دعماً أمريكياً لتفعيل المبادرة الأفريقية للتكيف.. و100 مليون دولار للدول الأقل نمواً

د. ياسمين فؤاد: حريصون على الاستفادة من الصناديق والتسهيلات الدولية لتمويل المشروعات المختلفة بما يحقق تقليل الانبعاثات

وزيرة البيئة: مصر أقل الدول إسهاماً فى انبعاثات الغازات ومهددة بمخاطر التغير المناخى

تأثيرات تغير المناخ بمصر تشمل ارتفاع منسوب مياه البحر وزيادة معدلات التصحر

الصفحة الخامسة

وزير خارجية أمريكا: سنناقش مع إسرائيل كيفية ضمان عدم تكرار هجمات 7 أكتوبر.. وسأزور «تل أبيب والضفة» لمناقشة الحرب فى «غزة»

سكرتير عام «الناتو»: أوكرانيا أصبحت أقرب للحلف من أى وقت مضى.. وسنساعدها على الانتقال من الحقبة السوفيتية إلى معاييرنا

«القاهرة» تحيى يوم التضامن مع فلسطين.. وتطالب بوقف انتهاكات إسرائيل

«الخارجية»: الاستقرار الإقليمى فى الشرق الأوسط لن يتحقق إلا بتسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.. والعالم وقف مكتوف الأيدى أمام العدوان

الرئيس الفلسطينى: 60 ألف قتيل وجريح ضحايا الاحتلال حتى الآن.. وتهجير 1.7 مليون فى محاولة لتطبيق نكبة جديدة

اليوم السادس لـ«الهدنة»: الاحتلال يحول «جنين» لثكنة عسكرية.. ويمنع عودة النازحين

«الهلال الأحمر الفلسطينى»: نواجه تحديات كبيرة فى توزيع المساعدات خاصة استقبال وتفريغ الشاحنات المصرية.. وإدخال 233 شاحنة إلى شمال غزة

استمرار انتشال جثامين الشهداء من تحت الأنقاض.. و 7 آلاف عدد المفقودين

الصفحة السادسة

«درونز».. طيور الحرب الفتاكة

عودة الخطوط الحمراء

صوت الشباب العالمى

«روح الروح» وخزائن الألم

هل سيسقُط «نتنياهو»؟

الصفحة السابعة

«بدون عصبية» رسالة عاجلة من إدارة الأهلى للمدرب السويسرى بعثة الفريق تطير إلى تنزانيا.. و5 لاعبين تحت الفحص

حراس فى الميزان

وما زال التفاوض جارياً الزمالك يسعى للتدعيم بصفقات قوية.. وأفارقة وعرب تحت الاختبار

أعظم المحترفين إشادات كبيرة بـ«صلاح» من كبير الإنجليز.. «بروس» يتغنّى بـ«مو»

الصفحة الثامنة