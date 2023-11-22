انطلاق مؤتمر اتحاد عمال مصر لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

انطلق منذ قليل المؤتمر الجماهيري لاتحاد عمال مصر، لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إذ توجهت النقابة العامة للخدمات الإدارية والاجتماعية بالدعوة إلى جميع عمال مصر، لحضور المؤتمر والتعبير عن دعمهم للرئيس السيسي، وبدأ المؤتمر بالسلام الوطني وتلاوة آيات من القرآن الكريم.

مؤتمر عمال مصر لتأييد الرئيس السيسي

وشهد المؤتمر حضور مئات من عمال مصر، من مختلف المحافظات لدعم وتأييد الرئيس، وعلى رأسهم محمد جبران، رئيس اتحاد عمال مصر، وهشام المهيري، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للخدمات الإدارية والاجتماعية، وأعضاء من هيئة مكتب حملة الرئيس السيسي.

دور اتحاد عمال مصر في دعم السيسي

ويأتي هذا المؤتمر ضمن مجموعة من فعاليات اتحاد عمال مصر، لدعم الرئيس السيسي، وذلك بعد رفع وثيقة اتحاد عمال مصر للحملة الرئيس التي شملت جميع مطالب الاتحاد والعاملين به، وتسلمها محمود فوزي، مستشار حملة الرئيس في مؤتمر سابق.