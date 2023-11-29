رئيس جالية المنطقة الشرقية بالسعودية: جاهزون لبدء العملية الانتخابية (حوار)

قال تامر بنه، رئيس الجالية المصرية بالمنطقة الشرقية فى السعودية، إن الجالية انتهت من الاستعدادات اللوجيستية لبدء عملية التصويت فى الانتخابات الرئاسية بالخارج، مشيراً إلى تجهيز 12 أوتوبيساً مزوداً بمواد غذائية (مياه وعصائر ووجبات غذائية كاملة) لنقل الناخبين إلى اللجنة الانتخابية بالقنصلية فى الرياض.

وأضاف «بنه» فى حوار لـ«الوطن»، أن الدولة ترعى أبناءها المصريين بالخارج من خلال عدد من المبادرات على رأسها مبادرة استيراد السيارات وتوفير قروض ميسرة، إضافة إلى العمل على تلبية مطالبهم لربطهم بوطنهم الأم.

تامر بنه: تجهيز 12 أوتوبيساً مزوداً بمواد غذائية لنقل الناخبين إلى لجان الاقتراع

حدثنا عن الاستعدادات النهائية لبدء التصويت؟

- انتهينا من الاستعدادات اللوجيستية كافة، حيث جرى تجهيز 12 أوتوبيساً مزوداً بمواد غذائية (مياه وعصائر ووجبات غذائية كاملة) لنقل الناخبين إلى اللجنة الانتخابية بالقنصلية بالرياض، وتمت توعية كل مواطن بحقه الانتخابى، ولا بد من إحضار جواز سفر سارٍ وبطاقة الرقم القومى سواء سارية أو منتهية، وراعينا تجهيز الأوتوبيسات بشكل جيد لأن الناخبين يقطعون مسافة تصل إلى 450 كيلومتراً ذهاباً وإياباً، كما قررنا تخصيص برنامج ترفيهى من داخل الأوتوبيسات نظراً لطول المسافة، وسيتم تقديم هدايا للأطفال المصاحبين للأسر الناخبة أيضاً، كما انتهينا من إعداد الكشوفات النهائية بأسماء المواطنين الذين يحق لهم الانتخاب وتم تسليمها للسفارة.

ماذا تتوقع لسير الانتخابات الرئاسية بالخارج؟

- نتوقع أن يكون عُرساً انتخابياً ديمقراطياً يشهد حضوراً محموداً وجيداً، وحرصنا على توعية المواطنين بكل ما يتعلق بالعملية الانتخابية وكيفية الإدلاء بالأصوات.

كيف ترى اهتمام الدولة بملف المصريين بالخارج؟

- الدولة تهتم بالمواطنين بالخارج، وأطلقت العديد من المبادرات والمحفزات وتتواصل مع جميع الوزارات لقضاء احتياجاتهم، تأكيداً على حرص الدولة على التواصل مع أبنائها.

ما تقييمك لمناخ الاستثمار فى مصر وفرص نموه؟

- نرى أن مناخ الاستثمار فى مصر يحتاج لمزيد من الحوافز الاستثمارية لجذب رؤوس الأموال الخارجية، ودعم حركة الاقتصاد المصرية مع وجود الفرص الاستثمارية العديدة من صناعة وتجارة وسياحة، فمصر هى الحضارة.

الدولة اتخذت قرارات لدعم المغتربين.. ونطالب بزيادة الحوافز الاستثمارية لجذب رؤوس الأموال

كيف ترى مشاركة المصريين بالخارج فى الحوار الوطنى؟

- الحوار الوطنى يعبّر عن لَمّ الشمل، ونبذ الفرقة وتقييم الأدوار واختيار الأشخاص الأحسن لأدائها، فضلاً عن نبذ التطرف والتشدد من أى فريق كان، وفى ظل ذلك الحوار بالداخل لم يكن فى الحسبان المصريون بالخارج، وأن تقوم الدولة بإشراكهم، إلا أن الدولة حرصت على إشراكهم كونهم جزءاً لا يتجزّأ عن الوطن الأم، وذلك من خلال تخصيص رابط إلكترونى، كما أن المغتربين ضلع من أضلاع الحياة السياسية والاقتصادية فى مصر، وأينما وُجدوا لم تغب أوطانهم عنهم، ولكن أمنيتى أن يشارك المواطنون فى الحوار خلال الفترة المقبلة ليس فقط الأحزاب السياسية أو المفكرين أو السياسيين.

ما أبرز الإنجازات الملموسة فى مصر من وجهة نظرك؟

- أرى أن أهم الإنجازات التى تحققت على أرض الواقع فى مصر، هى النهضة العمرانية الجديدة، وهو ما ظهر جلياً فى مشروعات الإسكان الاجتماعى بمختلف أنواعها، التى استطاعت من خلالها الدولة أن تخلق مناطق تنموية جديدة، أيضاً من أهم الإنجازات قناة السويس الجديدة التى سهلت لمصر التجارة العالمية، وفتحت آفاقاً جديدة ودخلاً جديداً من العملة الصعبة، فضلاً عن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة وقانون الاستثمار الجديد ومحطات الكهرباء.

أداء حقنا الانتخابى

«هاستعمل حقى فى إعطاء صوتى لمن يستحق بالمرحلة القادمة، وزى ما اتعودنا إن بلدنا ديمقراطية، وهادى صوتى للى يستحقه رغم بُعد المسافة التى تفصلنى عن وجودى بالمقر الانتخابى فى الرياض -400 كيلومتر- والجالية المصرية تنسق حملة لتوفير الباصات يوم الانتخاب، ومهما طالت المسافات فلا تبعدنا عن حبنا لوطننا وأداء حقنا الانتخابى.