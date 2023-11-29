أحمد عمر هاشم: نقف على قلب رجل واحد لدعم الرئيس السيسي في الانتخابات المقبلة

قال الدكتور أحمد عمر هاشم، إن موقف الرئيس عبدالفتاح السيسي مشرف خلال وقوفه مع شعب غزة الأبي الذي يدافع عن فلسطين الحبيبة والقدس الشريف.

مصر العروبة والشقيقة الكبرى

وأضاف هاشم خلال كلمته في مؤتمر دعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، إن الشاحنات القادمة من مصر لدعم شعب غزة الشقيق دليل على أن مصر العروبة والشقيقة الكبرى دائماً، قائلا: «ما يحدث في فلسطين أمر لا تقر له الإنسانية ويجب أن نكون خلف رئيسنا في معركته الشريفة التي تدعم أهالينا في غزة».

دعم السيسي في الانتخابات المقبلة

وتابع: «الرئيس محب للخير في كل مكان، ونحن نقف على قلب رجل واحد لدعم السيسي في الانتخابات المقبلة، ونؤيده في معركته الشريفة لدعم أهالينا في فلسطين وندعو الله عزوجل أن يوفقه في الانتخابات الرئاسية المقبلة».