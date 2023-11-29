مبادرات وحملات مكثفة لدعوة المصريين بالخارج إلى المشاركة في التصويت بالانتخابات الرئاسية

كثفت المبادرات والحملات الداعية لمشاركة المواطنين فى الانتخابات أنشطتها مع انطلاق إدلاء المصريين بالخارج الجمعة، إذ أطلقت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، حملة «شارك بصوتك» لحث أبناء الجاليات على القيام بدورهم الوطنى، والمشاركة فى الاستحقاق الرئاسى المقبل، وذلك خلال عدة لقاءات ضمن الحملة مع أقطاب الجاليات فى السعودية، والإمارات، والكويت، وقطر، وعمان، والبحرين، للتأكيد على أهمية الحفاظ على مكتسباتهم الدستورية، والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية، فى إطار الجهود التى تقوم بها الوزارة تجاه المصريين بالخارج والتواصل معهم فى مختلف القضايا.

«صوتك حق» تستهدف ذوى الهمم.. «وخليك إيجابى» تهدف لتوعية المواطنين لمواجهة انتشار الشائعات

وحرصت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال الفترة الماضية، على التفاعل مع شباب الجامعات من خلال أعضائها وممثليها فى المجالس النيابية من الشباب بعقد سلسلة من المؤتمرات والندوات التثقيفية والتفاعلية داخل الجامعات فى كافة الاستحقاقات الدستورية، وكذلك الحوار الوطنى، بهدف تعزيز مشاركة الشباب فى العمل العام والسياسى. كما أطلق المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة مبادرته التوعوية «صوتك حقك» لحث الأشخاص ذوى الإعاقة وذويهم على المشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية 2024، وتعتمد فلسفة المبادرة على إقامة عدد من الندوات التوعوية على مستوى جميع محافظات مصر من خلال التعاون مع وزارة الشباب والرياضة وتستهدف توعية الأشخاص ذوى الإعاقة بمختلف أنواع إعاقاتهم وذويهم على آليات ممارسة حقوقهم السياسية، وتعريفهم بقانون مباشرة الحقوق السياسية، وتوعيتهم بضرورة المشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية المقبلة وكافة الاستحقاقات الانتخابية والسياسية التى نص عليها الدستور والقانون.

ونظم حزب الاتحاد سلسلة من الندوات التوعوية والتثقيفية لتوعية المواطنين بأهمية المشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية 2024، وتحفيز الجماهير بقيمة المشاركة، كما أطلق مع بدء فترة الدعاية للانتخابات مبادرة «مشارك إيجابى» على مسارين بالتوازى، الأول لتاهيل الكوادر الحزبية على التواصل الجماهيرى لنشر فكرة المشاركة الإيجابية باستخدام كافة أشكال التواصل المتاحة، أما المسار الثانى فهو ندوات التوعية المباشرة فى عدد من المدن والقرى، وفى إطار هذا حرص الحزب على تسهيل العمليات اللوجيستية الخاصة بالمواطنين لتسهيل إدلائهم بصوتهم.

ونفذت وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدنى، 162 لقاءً حوارياً بالمحافظات، بمشاركة أساتذة متخصصين فى العلوم السياسية والقانون الدستورى، فى إطار الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية فى الانتخابات الرئاسية، ونشر الوعى والتثقيف السياسى لحث المواطنين والشباب على المشاركة فى الاستحقاق الرئاسى المقبل، باعتبارها واجباً وطنياً ومسئولية تقتضيها واجبات المواطن، وقد شملت الحملة جميع فئات الشباب فى كل أنحاء الجمهورية لأن الأمانة تقتضى المشاركة فى الإدلاء بالصوت أمام صناديق الاقتراع وتوظيف الحقوق الدستورية ليشهد العالم على عظمة الشعب المصرى ويكون نموذجاً يحتذى به أمام كل الدول.

وأطلقت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة جنوب سيناء مبادرة لوضع لافتات تحث المواطنين على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، وتضمنت اللافتات على عبارات «يجب أن تشارك بصوتك وتعطى صوتك لمن يستحق، الكلمة كلمتك.. انزل شارك، اعمل الصح.. المشاركة مسئولية» وغيرها من العبارات، جاء ذلك ضمن مبادرة «صوتك أمانة»، التى توضح للمواطنين حقوقهم للمشاركة فى الحياة السياسية، كحق من حقوقهم التى يكفلها الدستور والقانون، والتأكيد أن المشاركة فى الانتخابات واجب وطنى.

ودشنت جمعية «خليك إيجابى» بالإسكندرية مبادرة «نفهم صح.. المشاركة قرار»، والتى هدفت إلى توعية المواطنين لمواجهة انتشار الشائعات التى تؤثر بشكل أو بآخر على مشاركتهم فى الانتخابات، وذلك تحت رعاية التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى بالإسكندرية، ومديرية التضامن الاجتماعى، ومركز شرق للإعلام التابع للهيئة العامة للاستعلامات، بحضور ممثلين عن أكثر من 40 جمعية ومؤسسة أهلية بالمحافظة. وأطلقت مؤسسة «هى تستطيع للتنمية» برئاسة الدكتورة دعاء زهران، حملة «أنا مشاركة»، بمحافظة مرسى مطروح، لرفع مستوى الوعى السياسى وأهمية المشاركة السياسية الفعالة، وحث السيدات والفتيات على النزول، والإدلاء بأصواتهن فى الانتخابات الرئاسية، وممارسة حقهن الدستورى فى تنمية وطنهن والحفاظ على مكتسباتهن، والتأكيد على أنّ مشاركة المرأة السياسية هى استكمال لدورها الفعال فى المجتمع، تحت إشراف الدكتورة داليا هندى، المشرف العام على قطاع غرب الدلتا.