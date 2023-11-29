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حالة طقس الأيام المقبلة في المحافظات.. و«الأرصاد» تحذر: ارتدوا الملابس الشتوية

كتب:

إحسان شعبان
08:11 م | الأربعاء 29 نوفمبر 2023
حالة الطقس الأيام المقبلة في المحافظات

حالة الطقس الأيام المقبلة في المحافظات

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أنّ البلاد تشهد، خلال الأيام المقبلة، طقسًا باردًا نهارًا مائلًا إلى البرودة ليلاً، مع نشاط للرياح وظاهرة الشبورة المائية الكثيفة، وذلك حتى يوم الثلاثاء المقبل.

حالة الطقس في المحافظات

وعن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة في المحافظات، أوضحت الأرصاد، في بيان، أن القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية والغربية، تشهد تأثير ظاهرة الشبورة المائية على الطرق الرئيسية والتى تربط بين القاهرة ومحافظات الوجه البحري بداية من الساعات الأولى من الصباح، إذ تعمل على حجب الرؤية الأفقية أحيانا.

أمطار تضرب المحافظات

وأضافت الأرصاد أن محافظات جنوب البحر الأحمر، تشهد فرص سقوط أمطار خفيفة يومى الأحد والإثنين، مع استمرار تأثير الشبورة المائية الكثيفة على الطرق.

وتوقعت الأرصاد أن تشهد محافظات السواحل الشمالية الغربية والبحر الأحمر، فرص سقوط أمطار خفيفة تتراوح بين 30% و20% على فترات متفاوتة يوم الثلاثاء المقبل.

وناشدت الأرصاد قائدي السيارات توخي الحذر أثناء القيادة، والسير بسرعات منخفضة، وضرورة ارتداء الملابس الشتوية الدافئة، وتشغيل الأنوار الأمامية للسيارة.

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بقلم إحسان شعبان