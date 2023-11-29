«رياضة الشرقية» تعلن انطلاق معسكرات مشواري بالحسينية

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، تنفيذ معسكرات «مشواري» للنشء بقرى مركز الحسينية بالشرقية، وأن الإدارة المركزية لتمكين الشباب «الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة»، تعاونا مع الأمم المتحدة اليونيسيف نفذت المعسكرات بقرى المناجاة الكبرى، الملكيين البحرية ومنشأة أبو عمر ومدينة الحسينية.

مهارات يتعلمها المتدربين في مشروعي

أوضحت الشباب والرياضة بالشرقية عن تدريب المستفيدين من النشء على مهارات «التفكير الإيجابي، الأساليب التحفيزية، التقبل، تعلم كيفية التعلم، تواصل المرسل والمستقبل، التواصل اللفظي وغير اللفظي، التفكير الإبداعي، مناطق التعلم».

كيفية اتخاذ القرار

وأعلنت مديرية الشباب والرياضة بالشرقية أن منال جمال وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، أكدت توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن يتمكن الشباب من التعرف على الهوية والأهداف وكيفية الوصول إليها، وكيفية اتخاذ القرار واكتشاف الذات في إطار الإعداد لتغير مفاهيم ثقافة العمل الحر والدخول إلى سوق العمل.