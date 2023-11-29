جامعة الزقازيق تختتم دوري كرة القدم الخماسية بمشاركة 19 كلية

اختتمت جامعة الزقازيق، اليوم، فعاليات نهائي دوري كرة القدم الخماسية على مستوى الجامعة بين الكليات، وتمت التصفية النهائية بين كليتي التربية والزراعة وفاز بالمركز الأول فريق كلية التربية، والمركز الثاني من نصيب فريق كلية الزراعة، بينما حصلت كلية الآداب على المركز الثالث بعد الفوز على كلية العلوم.

تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي، رئيس جامعة الزقازيق، والدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عناني عميد كلية الطب ومستشار رئيس جامعة الزقازيق للأنشطة الطلابية، وتحت إشراف محمد متولي مدير الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة.

منافسات بين الفرق المختلفة

جدير بالذكر أن دورة الكرة الخماسية كان تحت إشراف محمد زقزوق مدير إدارة النشاط الرياضي بالجامعة، بمشاركة العديد من الأخصائيين الرياضيين العاملين برعاية الطلاب بالجامعة، حيث شارك في الدوري 19 كلية بالجامعة، خلال الفترة من 19 حتى 22 نوفمبر 2023، حيث شهدت البطولة منافسات كبيرة بين الفرق المختلفة يسودها الروح الرياضية العالية.