محافظ قنا يتابع اصطفاف المعدات الهندسية استعدادا للأزمات والكوارث

استقبل اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، أعضاء لجنة وزارة التنمية المحلية المكلفة بمتابعة أعمال صيانة المعدات الهندسية، استعدادًا للتعامل السريع مع سيناريوهات مواجهة تداعيات الأزمات والكوارث الطبيعية وخاصة الأمطار والسيول.

إجراء أعمال الصيانة الدورية

استعرض محافظ قنا، مع الوفد حجم المعدات التي تمتلكها المحافظة، وأنواعها، ومدى كفاءتها، مؤكدًا أن المحافظة تحرص على إجراء أعمال الصيانة الدورية لتلك المعدات لضمان استمراريتها في العمل، مشيرًا إلي أن المحافظة نظمت العديد من تجارب الاصطفاف الناجحة للمعدات الهندسية التي تمتلكها الوحدات المحلية وشركات المرافق للتأكد من جاهزيتها للتعامل مع أي طوارئ.

وأضاف «الداودي»، أن المحافظة نظمت اليوم اصطفافًا للمعدات الهندسية، بنسبة 25 % من إجمالي المعدات التي تمتلكها الوحدات المحلية للمدن وشركات المرافق، لافتا إلى أن مركز أبوتشت شارك بعدد 18 مُعدة، ومركز فرشوط شارك بعدد 9 معدات، ومركز نجع حمادي شارك بعدد 20 مُعدة، ومركز دشنا شارك بعدد 22 مُعدة، ومركز الوقف شارك بعدد 11 مُعدة، ومركز قنا شارك بعدد 45 مُعدة، ومركز نقادة شارك بعدد 9 معدات، ومركز قفط شارك بعدد 13 مُعدة، ومركز قوص شارك بعدد 18 مُعدة، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي شاركت بعدد 7 معدات، بالإضافة إلى الدفع بعدد 6 سيارات إسعاف لتأمين الاصطفاف.

وأوضح أنّ الاصطفاف ضم مجموعة متنوعة من المعدات الهندسية شملت «7 لودر– 1 بلدوزر – 4 مكبس – 2 جريدر – 9 سيارات كسح – 18 فنطاس مياه – 56 قلاب – 21 سيارة سلم كهربائي - 5 هوك ليفت – 18 سيارة نقل مفرد – 3 جرار زراعى – 1 هراس – 5 لودر زاحف – 1 ونش إنقاذ - 1 سيارة مكنسة – 3 حفار – 2 شفاط – 1 باك لودر – 4 سيارة دوبل كابينة – 1 تريلا حاملة معدات – 1 تريلا كبيرة قلاب».

الاستعداد لمجابهة الأزمات والكوارث في قنا

وأكد محافظ قنا، أن الهدف من الاصطفاف هو رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات الخدمية ومراجعة كفاءة المعدات، والتأكد من جاهزيتها وصلاحيتها للتعامل الفوري في حالة حدوث الأزمات والطوارئ، وذلك تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن رفع درجة الاستعداد لمجابهة الأزمات والكوارث والمراجعة الدورية لجاهزية وفاعلية جميع الأجهزة، ورفع قدرات المعدات والآليات الهندسية للتعامل.