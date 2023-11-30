مؤدي مهرجانات يتفوق على عمرو دياب في قائمة الأكثر استماعا بالشرق الأوسط

كشف Spotify عن ملخص 2023 Wrapped المرتقب، والتي يعرض أفضل الفنانين والأغاني والألبومات والبودكاست لهذا العام، والتي تركت بصماتها على تجارب الاستماع لأكثر من 574 مليون شخص حول العالم.

وتصدر مؤدب المهرجانات عصام صاصا، قائمة الفنانين الأكثر استماعاً في منطقة الشرق الأوسط، إذ احتل المرتبة الأولى كأكثر الفنانين استماعاً في مصر و منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يليه عن قرب في فئة الفنانين الأكثر استماعاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ويجز، الذي اختتم مؤخراً جولة أوروبية ناجحة، أما عمرو دياب جاء في المركز الثاني كأكثر فنان استماعًا في مصر.

ويمثل الفنانون العرب الأكثر استماعًا في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مجموعة متنوعة من المواهب المصرية من مختلف الأنواع والعصور الموسيقية، حيث تضم هذه القائمة اللامعة شخصيات بارزة مثل عمرو دياب و أحمد سعد ومروان بابلو، إلى جانب فرقة موسيقى الروك المستقلة كايروكي، التي تحتل الصدارة بوجود ألبومها «روما» الأكثر استماعا في مصر.