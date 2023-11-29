وكيل «رياضة الشرقية» يؤكد تكثيف اللقاءات التوعوية لتعزيز المشاركة السياسية

عقد الدكتور محمود عبدالعظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، اجتماعًا مع المديرين العموم، ومديري الإدارات الفرعية، لبحث أعمال مراكز الشباب والأنشطة والبرامج.

تعزيز المشاركة السياسية

وأكد وكيل الوزارة الالتزام بتنفيذ خطة الأنشطة الخاصة بمراكز الشباب، وتكثيف اللقاءات التوعوية الخاصة بتعزيز المشاركة السياسية، خلال الفترة المقبلة للشباب.

وشدد على ضرورة تعليق اللافتات الخاصة بالمشاركة السياسية وإبرازها في أماكن الرؤية الخاصة للأعضاء، ومشاركة الشباب باللقاءات الحوارية الخاصة بالمشاركة السياسية بمراكز الشباب.

كما أكد الاهتمام بالشكل الحضاري لمراكز الشباب والإعلام الخاصة بكل هيئة تابعة لمديرية الشباب والرياضة، مع اتخاذ كل التدابير الخاصة بمواجهة ظواهر فصل الشتاء من رياح وأمطار لتحقيق سبل الأمن والسلامة للأعضاء والمواطنين المترددين على مراكز الشباب.

وأكد وكيل الوزارة، السعي نحو استحداث كل البرامج والأنشطة، وتنفيذها في إطار غير نمطي، وبما يتراءى مع طموحات الشباب والطلائع بمختلف ميولهم، واستخدام كل تقنيات الرقمنة والتكنولوجيا الحديثة، بما يساهم في استخراج البيانات بشكل سريع، وإنشاء قاعدة بيانات معلوماتية خاصة بالهيئات الشبابية والرياضية.

واختتم بالإشارة إلى التنسيق مع كل الكيانات الشبابية بالمحافظة في تنفيذ الأنشطة، والاهتمام بالمبادرات الشبابية ورعايتها بما يعود بالنفع العام وفي إطار الدور المجتمعي للمديرية ومراكز الشباب.