متحف الأقصر يعزز إمكانيات ذوي الإعاقة البصرية.. عرض المعلومات بطريقة برايل

اعتمد متحف الأقصر للفن المصري القديم، تقنية جديدة لرفع الضرر عن ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال تخصيص بطاقات شارحة بطريقة برايل، ضمن مسار الزيارة المخصص، لزوار المتحف من الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية.

عرض معلومات عن القطع الأثرية بطريقة برايل

ويأتي هذا الإجراء، في إطار جهود المتحف لرفع كفاءته وتأهيله لاستقبال ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث يتضمن مسار الزيارة الجديد بطاقات شارحة تعرض معلومات عن القطع الأثرية بطريقة برايل، بالإضافة إلى تسجيلات صوتية باللغة العربية والإنجليزية.

وأشرف على تركيب البطاقات المهندس أحمد محمد نجيب، مدير الإدارة العامة للتربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة، بالتعاون مع الدكتور علاء المنشاوي، مدير عام المتحف.

متحف الأقصر ينظم معرضًا مؤقتًا للبعثة المكسيكية

كما شهد متحف الأقصر للفن المصري القديم، افتتاح معرضًا مؤقت للبعثة المكسيكية العاملة بالمقبرة TT39، بعنوان «أدوات الحفر في مصر القديمة».

ويستمر المعرض لمدة شهر، ويتضمن مجموعة من القطع الأثرية التي تعكس أدوات الحفر، التي استخدمها المصريون القدماء في بناء المقابر والمعابد.

وألقى الدكتور Gabriela Martha، رئيس البعثة المكسيكية، محاضرة عن أعمال البعثة في المقبرة TT39.