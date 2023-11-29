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جهاز طيبة الجديدة يدرس إنشاء مقر جديد لجامعة الأقصر على مساحة 165 فدانا

كتب:

أيمن حمزة
11:53 ص | الأربعاء 29 نوفمبر 2023
رئيس جهاز طيبة الجديدة يلتقي رئيس جامعة الأقصر

رئيس جهاز طيبة الجديدة يلتقي رئيس جامعة الأقصر

استقبل المهندس علاء عبداللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة طيبة الجديدة، الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، لمواصلة التعاون والتنسيق بين جهاز المدينة وجامعة الأقصر، بشأن إنشاء مقر جديد لمبنى الجامعة والكليات الملحقة بها على مساحة 165 فدانا في المدينة، ودراسة إمكانية تخصيص قطعة أرض لنادى أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، استكمالا لمنظومة التعليم الجامعي  في المدينة الجديدة، لخدمة أبناء المحافظة والمدينة.

جهاز مدينة الأقصر يدرس إنشاء مقرا جديدا للجامعة بمدينة طيبه 

كما تفقد رئيس جهاز مدينة طيبة الجديد عدة مواقع بالمدينة لاختيار موقعا مناسبا لإنشاء عمارات سكنية ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين».

واستكمل جولته بالمرور على المجمع الترفيهي الذى بدأ العمل به، ويحتوى على (غرف فندقية- مجمع مطاعم وكافيهات– ألعاب مائية- مبنى بولينج– منطقة ترفيهية)، لخدمة سكان المدينة ومحافظة الأقصر، وسيساعد في جذب الاستثمار بالمدينة .

بيع 12 محلا تجاريا في مزاد علني 

وقال رئيس جهاز المدينة، إنه تم بيع 12 محلا تجاريا بأنشطة متنوعة بمساحات تتراوح بين 22 و66 مترا مربعا في مناطق مختلفة بمدينة طيبة الجديدة بالمزاد العلني، بحضور ممثلي مجلس الدولة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووزارة المالية، وأعضاء لجنة المزاد، لتحقيق مبدأ الشفافية بين المزايدين.

وأوضح رئيس الجهاز أن المحال التجارية التي تم بيعها تنوعت أنشطتها بين «مطعم، وسوبر ماركت، وكافتيريا، ومكتبة، ومواد غذائية، وملابس»، بإجمالي قيمة بيعية حوالي 26 مليون جنيه.

 

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.