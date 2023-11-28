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الأقصر تستضيف اللقاء التثقيفي لمجالس اتحادات طلاب جامعات صعيد مصر

كتب:

أبو الحسن عبد الستار
06:37 م | الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
استعدادات جامعة الأقصر لاستضافة اللقاء القمي لجامعات صعيد مصر

استعدادات جامعة الأقصر لاستضافة اللقاء القمي لجامعات صعيد مصر

تستضيف جامعة الأقصر، الخميس المقبل، اللقاء التثقيفي لمجالس اتحادات طلاب جامعات صعيد مصر، إذ عقد الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، اجتماعًا اليوم الثلاثاء، مع طلاب لجنة تنظيم اللقاء التثقيفي والطلاب مرافقي الوفود، بحضور الدكتور محمود علام، والدكتورة بسنت علي، والدكتور بيومي محمد سعيد، والدكتور وائل الصغير.

تسهيل الإجراءات وتذليل أي عقبات

ووجه رئيس الجامعة الطلاب ومسؤولي التنظيم، بضرورة تسهيل الإجراءات وتذليل أي عقبات بدءًا من استقبال السادة الضيوف وطوال فترة إقامة الفعاليات، مع مراعاة حسن التعامل مع الوفود.

 

دور الطالب الجامعي في العملية الانتخابية

يشار إلى أن جامعة الأقصر تنظم اللقاء القمي التثقيفي لمجالس اتحادات طلاب جامعات صعيد مصر، الذي سينعقد في رحاب جامعة الأقصر خلال الفترة من 30 نوفمبر حتى 2 ديسمبر الجاري تحت عنوان «دور الطالب الجامعي في العملية الانتخابية»، تحت شعار جيل الجمهورية الجديدة.

        

 

 

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