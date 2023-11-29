محافظ الإسماعيلية: مبادرة «ازرع» تستهدف تنمية صغار المزارعين وتحقيق الأمن الغذائي

تستهدف مبادرة «ازرع» التي أطلقتها محافظة الإسماعيلية، تدريب المزارعين على أحدث وسائل الإنتاج، وتقديم الدعم الفني لهم، لزيادة رقعة الأراضي الزراعية المزروعة، وتوفير المحاصيل الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي.

وأكد اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، أن أكثر المحاصيل التي تستهدف المحافظة زراعتها هو محصول القمح، بالتزامن مع توفير التقاوي الزراعية عالية الجودة، ضمن 100 ألف من صغار المزارعين.

زراعة المحاصيل الاستراتيجية

وقال بشارة، إن زراعة المحاصيل الاستراتيجية تعمل على تقليل الفاتورة الاستيرادية، مشيرًا إلى أن مبادرة «ازرع» تعد الأولى من نوعها، التي تتم بشكل تشاركي بين مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني والحكومة والتعاونيات الزراعية؛ لتنمية صغار المزارعين وتوسيع رقعة الأراضي الزراعية.

وأضاف أن المبادرة تستهدف استصلاح 150 ألف فدان بمحاصيل استراتيجية، وتشجيع صغار الفلاحين على العودة لزراعة المحاصيل الاستراتيجية وتطوير الزراعة، وتبني مفاهيم الزراعة الذكية مناخيًّا للوصول لأعلى إنتاجية زراعية.

كما تستهدف دعم عمليات التحول من الري بالغمر إلى الري الحديث بالتنقيط، وتشجيع المزارعين على مواجهة التغيرات المناخية والتكيف معها، إلى جانب قوافل بيطرية لتوعية المربين والكشف على الثروة الحيوانية.