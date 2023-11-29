المستشار حازم بدوي للمصريين بالخارج: أنتم جزء أصيل من الوطن.. شاركوا في الانتخابات

وجه المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، رسالة إلى الشعب المصري طالبهم فيها بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية التي ستبدأ للمصريين بالخارج بعد غد الجمعة، وتستمر 3 أيام حتى الأحد من الأسبوع المقبل.

وقال «بدوي»: «شعب مصر العظيم، بني وطني في الخارج، أتحدث إليكم اليوم في لحظات فارقة في عمر وطننا الغالي ونحن على أعتاب الاستحقاق الانتخابي الأهم، وهو اختيار من يقود البلاد في السنوات الست المقبلة».

أضاف رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: «للمصريين في الخارج أقول، أنتم جزء أصيل من أبناء الوطن، وأحد أعمدته الأساسية وتنشغلون دوما بقضاياه ولكم حق لا ريب فيه في تحديد مصيره، فأقبلوا على المشاركة الجادة والفاعلة في الانتخابات حتى ترتفع أعلام مصر في كل بقاع الدنيا ويسمع العالم أجمع هتافكم في حب الوطن».

وتابع بأن الهيئة وفرت كل السبل وذللت العقبات كافة للتعبير عن الآراء في أجواء تسودها النزاهة والشفافية، مؤكدًا أن الهيئة تتعهد بأن يكون لكل صوت في الصندوق أثر في نتيجة الانتخابات.

وواصل: «شاركوا وأدوا واجبكم الوطني وحقكم الدستوري واضربوا المثل لمن حولكم في معنى الانتماء للوطن.. عاشت مصر الغالية، وعاش أبناؤها المخلصون داخل مصر وخارجها».