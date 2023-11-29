المنظمة المصرية الألمانية: ننتظر مشاركة فعالة في الانتخابات الرئاسية

قال ماجد سعد، رئيس المنظمة المصرية الألمانية، إن الجالية المصرية مشرفة على مستوى العالم أجمع، وجرى البدء في تنظيم الانتخابات مبكرا بـ6 أكتوبر الماضي، وذلك تزامنا مع احتفاء مصر بنصر أكتوبر العظيم، متابعا: «عقدنا أول اجتماع لنا وأكدنا على ضرورة أن تكون المشاركة مكثفة فهذه المرة تختلف عن كل الانتخابات التي سبقتها».

الاستعداد التام للانتخابات الرئاسية

وأضاف «سعد»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم» تقديم الإعلامية دينا عصمت، عبر فضائية «dmc»، أنه جرى التنسيق مع السفارة المصرية في برلين والقنصلية المصرية بمدينة فرانكفورت والجالية المصرية متواصلة في الحشد، مؤكدا على الاستعداد التام للانتخابات الرئاسية المقبلة.

احتمالية نسب المشاركة

وتابع، أن عدد المصريين المتواجدين في ألمانيا يبلغ حوالي 50 ألف مواطن، بينما المواطنين الذين لهم حق التصويت يصل إلى 7000 مواطن، متوقعا عدد المصريين الذين سيشاركون في الانتخابات الرئاسية: «المرجح مشاركة من 5000 إلى 6000 مواطن أي بنسبة 80% تقريبا».

وأكد على ثقته الكبيرة في الجالية المصرية المُشرفة، والتي تتواجد دائما في قلب الحدث وتعد الظهير الشعبي لمصر في ألمانيا، موجها التحية والشكر لكل المصريين بالخارج، داعيا بضرورة المشاركة في الانتخابات.