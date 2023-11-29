«حملات المرشحين» تشكل لجانا وغرفا مركزية لمتابعة الاقتراع في الانتخابات بالخارج

استعدت الحملات الانتخابية لمرشحى رئاسة الجمهورية للاقتراع، الذى يبدأ غداً، من خلال تشكيل لجان وغرف مركزية لمتابعة تصويت المصريين فى الخارج، وقد شكلت أحزاب «مستقبل وطن - حماة الوطن - المصريين الأحرار»، إضافة إلى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، غرفاً مركزية والتواصل مع اللجان فى دول وعواصم العالم لمتابعة انتخابات المصريين فى الخارج.

«حملة حازم عمر»: أعددنا كوادرنا المنوطين بإدارة الحملة فى الداخل والخارج لتقديم مستوى مشرف وأداء تنظيمى يليق بمرشحنا

واستعدت الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسى حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهورى لانتخابات الخارج. وقال اللواء زاهر الشقنقيرى، المتحدث باسم حملة المرشح، إن حملتنا الانتخابية تُجرى اتصالات مكثفة بالجاليات المصرية لحث أبناء مصر فى الخارج بكافة الدول على النزول والتصويت فى الانتخابات الرئاسية، والمقرر إجراؤها بالخارج أيام 1 و2 و3 ديسمبر، وذلك فى إطار الجهود التى تقوم بها الحملة تجاههم، والتواصل معهم فى كافة القضايا.

وأضاف «الشقنقيرى»، فى تصريحات لـ«الوطن»: «كما أعددنا كوادرنا المنوطين بإدارة الحملة الانتخابية فى الداخل والخارج، حيث قمنا بمحاضرتهم وتدريسهم لبرامج شاملة، كما أنه من شأنها أن تصقل خبراتهم فى التعامل مع الحملات الانتخابية وإدارتها بشكل تنظيمى، وذلك حرصاً من إدارة الحملة على الخروج بمستوى مشرف وأداء تنظيمى يليق بحزبنا.

وأشار المتحدث باسم الحملة إلى أن «قرار ترشح المهندس حازم عمر بالانتخابات الرئاسية، لم يكن فردياً على الإطلاق بل كان حزبياً مخططاً له، وكان قد أعلن عام 2015 عن قيام الحزب بالدفع بمرشح رئاسى فى غضون 10 سنوات، وفى يوليو الماضى تم التصويت على القرار بواسطة الهيئة العليا والهيئة البرلمانية والأمانة العامة، وجاءت النتيجة لصالح الدفع بمرشح رئاسى بنسبة 64.7%، وذلك بعد أن بلغ الحزب من النضج السياسى أنه يمتلك رؤية تجاه مختلف القضايا والملفات.

وفى السياق ذاته، شكّل حزب الوفد غرفة عمليات مركزية لمتابعة عمليات التصويت فى الخارج، اعتماداً على الوفديين الموجودين بالخارج لا سيما فى دول الخليج.

«الصباحى»: غرفة العمليات تعمل على مدار الساعة

وقال عصام الصباحى، رئيس حملة المرشح الرئاسى الدكتور عبدالسند يمامة، إن غرفة العمليات المركزية للحملة تعمل على مدار الساعة بمتابعة فورية من المرشح الرئاسى، لافتاً إلى أن لجان الحملة فى الخارج بدأت عملها بالفعل، وفى نيويورك تباشر عملها برئاسة عماد تومة، وهناك لجنة أخرى فى دول الخليج برئاسة مصطفى راغب.

وأوضح «الصباحى» فى تصريح لـ«الوطن» أن المرشح الرئاسى يتابع تقرير سير عمل غرفة العمليات بشكل دائم للاطلاع على مستجدات الأمور، لافتاً إلى أن الوفد هو الحزب الوحيد الذى يملك لجاناً خارج البلاد فى مختلف الدول، وستجوب لجنة من الوفد الدول العربية وتحديداً دول الخليج، لأن بها عدداً كبيراً من الوفديين، ولدينا أيضاً بعضهم فى أوروبا.

فيما واصلت حملة المرشح الرئاسى فريد زهران جهودها لحث المصريين فى الخارج على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية. وقال المهندس باسم كامل، مدير الحملة الانتخابية، إن الحملة شكلت أمس، غرفة عمليات لمتابعة الانتخابات الرئاسية بالخارج.

وأوضح «كامل» أن غرفة عمليات الحملة ستقوم بالتواصل مع أعضاء الحزب، وممثلى الحملة فى عدد من الدول العربية والأجنبية، ومتابعة الاستعدادات الجارية لإتمام العملية الانتخابية، كما ستقوم الغرفة عن طريق ممثلى الحملة ووسائل التواصل بمتابعة ردود فعل المصريين بالخارج، والإجابة عن استفساراتهم وتذليل العقبات التى قد تواجههم، وذلك بالتواصل مع السفارات والقنصليات.

وأكد مدير الحملة أن غرفة عمليات الحملة ستصدر تقارير يومية حول متابعتها وملاحظاتها حول انتخابات المصريين بالخارج طوال أيام التصويت المقرر لها الأول من ديسمبر، وتستمر لمدة ثلاثة أيام، مشيراً إلى أنّ السعودية على سبيل المثال بها 3.5 مليون مصرى، ونستهدف مليون مواطن هناك خلال الانتخابات المقبلة، وكذلك الأردن التى بها ما يقرب من 900 ألف، والكويت وعمان أيضاً، موضحاً أنه على مدار أيام الانتخابات ستتولى غرف العمليات الفرعية رصد أعداد الناخبين فى مقار التصويت، ونقلها لغرفة العمليات المركزية لتحديد الأعداد ورسم خريطة الأرقام والإحصائيات.