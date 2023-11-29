جد الطفلة الشهيدة ريم: الفقد شيء مؤلم.. والإنسان يجب أن يصبر على قضاء الله

قال الشيخ خالد نبهان جد الطفلة الشهيدة ريم، إنّ الفقد شيء مؤلم يؤثر في الروح والقلب والمشاعر والأحاسيس، لكن ما يثبت الإنسان إيمانه بالله عز وجل، لأنه سبحانه يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.

الإنسان يجب أن يكون متقبلا لقدر الله

وأضاف نبهان، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري مقدمة برنامج «مساء DMC»، عبر قناة «DMC»: «عند الفقد، يجب أن يكون الإنسان جاهزا لقضاء الله وقدره، وأن يكون الرضا بقلبه في كل الأحوال، إذ أننا بالأقدار الملائمة نفرح، وفي الأقدار المؤلمة نتألم، ولكن يجب ان نتقبلها، والإنسان يجب أن يصبر على قضاء الله وقدره».

العالم كله تفاعل مع ريم

بدورها قالت الإعلامية إيمان الحصري: «نعزيكم، العالم كله تفاعل مع صورتكم أثناء وداع ريم، كما أثرت كلماتكم في العالم، هي بنت في الجنة بإذن الله، ونشكركم على هذه الرسالة، فهي رسالة قوة وإيمان ورضا بقضاء الله سبحانه وتعالى، هكذا أنتم شعب فلسطيني نستمد منكم كل القوة».