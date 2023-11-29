ضبط 17 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملة مكبرة في البحيرة

شنت الرقابة التموينية بالرحمانية بالاشتراك مع مباحث التموين في البحيرة حملة تموينية مكبرة أسفرت عن ضبط 17 مخالفة تموينية متنوعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حملة تموينية في الرحمانية

وأسفرت الحملات التموينية عن ضبط 48 عبوة أدوية بيطرية منتهية الصلاحية بأحد محلات بيع الأدوية البيطرية، وتم عمل المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.

كما تم ضبط 13 علبة تونة منتهية الصلاحية بأحد محلات بيع المواد الغذائية، وتم عمل المحضر اللازم والعرض على النيابة، وضبط كمية قدرها 21 علبة سجائر مجهولة المصدر دون فواتير دالة على مصدرها بأحد محلات بيع البقالة، وتم عمل المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.

ضبط أسمدة مجهولة المصدر

وتم ضبط كمية قدرها 1000 كيلو جرام أسمدة مجهولة المصدر بأحد محلات بيع الأعلاف والأسمدة، وتم عمل المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.

كما تم ضبط كمية قدرها 35 كيلو جرام سكر ناقص الوزن بأحد محلات بيع المواد الغذائية، وتم عمل المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة، ومحلين لبيع البقالة والسجائر تقوم ببيع السجائر بازيد من السعر الرسمي، وتم عمل المحاضر اللازمة والعرض على النيابة العامة.