أمين «مستقبل وطن» بالإسماعيلية: ندعم المرشح عبد الفتاح السيسي لاستكمال التنمية

قال النائب حماد موسى، الأمين العام لحزب مستقبل وطن في محافظة الإسماعيلية، إنّ استكمال المشروعات القومية التي بدأت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تتطلب من الجميع الالتفاف حولها، ودعمه في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

إنجازات الرئيس السيسي

وأضاف «حماد»، في كلمته خلال مؤتمر حاشد لحزب مستقبل وطن شهدته مدينة القصاصين مساء اليوم الأربعاء، أن مصر شهدت مشروعات يجب استكمالها كتطوير الموانئ في العريش والسخنة وبورسعيد، واستكمال مشروع حياة كريمة ومشروع التأمين الصحي الشامل الذي انطلق في عدد من المحافظات.

وأشار إلى أنه لابد من استكمال مشروع تطوير التعليم الفني، الذي يمثل أمل مصر صناعيًا، إلى جانب استكمال مشروع الزراعة، وزيادة الصادرات، والحد من الواردات؛ لتحقيق نقلة اقتصادية في مصر.

قرى الإسماعيلية تؤيد الرئيس السيسي في الانتخابات

وقال أمين حزب مستقبل وطن بالإسماعيلية، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إن مؤتمر مدينة القصاصين بحضور أكثر من 3 آلاف شخص، هو رسالة قوية بوجود آلاف المؤيدين للرئيس عبد الفتاح السيسي من كافة أطياف المجتمع.

وأضاف حماد: «أدعو الجميع للتوجه إلى مقار الانتخابات، وتحقيق نصب تصويت عالية تتناسب مع حجم طموحات شعبنا ومستقبل أفضل، ونحن مع الرئيس السيسي وسنضحي بكل شيء من أجل استكمال المشوار لاستكمال المشروعات».