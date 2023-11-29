وزير التموين: الرئيس السيسي يتميز بالجرأة في مجابهة المشكلات وحلها

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه يتصل بالرئيس عبد الفتاح السيسي، ويعرض عليه كل الموضوعات، وأهم ما يميزه المتابعة الدائمة لتنفيذ القرارات، مضيفًا: «هدفنا إحداث تغييرا حقيقيا في الواقع المصري، وحل كل المشكلات، ووضع النقاط على الحروف.. وهذا هو الفارق مع ولايتي الأولى في 2005».

وقال وزير التموين، خلال حواره مع الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، ببرنامج «كل يوم» المذاع على شاشة «ON»، إن السيسي يتميز بالجرأة في مجابهة المشكلات وحلها عن الرؤساء السابقين.

حضر 30 اجتماعا مع الرئيس السيسي

وأشار الدكتور علي المصيلحي، إلى أنه حضر 30 اجتماعا مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مضيفًا: «كان نفسي أرجع تنفيذي تاني مع السيسي وحصل.. رئيس يتميز بالجرأة في مجابهة المشكلات، وحلها عن الرؤساء السابقين».

لا يمكن عمل تنمية حقيقية دون بنية أساسية قوية

وشدد وزير التموين، على أنه لا يمكن عمل تنمية حقيقية بدون بنية أساسية قوية، لأنها وجوده يجذب المستثمرين إلى مصر.

وأكد أهمية مشاركة الحكومة مع القطاع الخاص في المشروعات المختلفة، بشكل متزن، دون إجهاد لموازنة الدولة، مضيفًا: «طبقنا مفهوم المشاركة مع القطاع الخاص في التجارة الداخلية».