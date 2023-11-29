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12 ألف مواطن حضروا مؤتمر «مستقبل وطن» بقنا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

كتب:

محمد أباظة
10:54 م | الأربعاء 29 نوفمبر 2023
مؤتمر مستقبل وطن في قنا

مؤتمر مستقبل وطن في قنا

نظمت أمانة حزب «مستقبل وطن» بمحافظة قنا، برئاسة محمد عبد الفتاح آدم، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا، حضره ما يزيد عن 12 ألفا من المواطنين والأهالي وأعضاء الحزب بالمحافظة، أعلنوا خلال المؤتمر تأييد ودعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية القادمة.

حضور المؤتمر

حضر المؤتمر الذي عقد بنادي قفط الرياضي، الإعلامي مصطفى بكري وأعضاء الهيئة البرلمانية لمجلسي النواب والشيوخ بمحافظة قنا، والأمناء المساعدون، وأمين التنظيم، وهيئة مكتب الحزب بالمحافظة والمراكز والأقسام، والوحدات الحزبية، والآلاف من أهالي محافظة قنا.

أكد أمين الحزب بالمحافظة، دعم وتأييد محافظة قنا، للرئيس عبد الفتاح السيسي، لفترة رئاسية جديدة من أجل استكمال مسيرة البناء والتنمية، والحفاظ على المكتسبات التي تحققت في عهده.

كلمة مصطفى بكري

وبدوره، أشار النائب مصطفى بكري، إلى حرص الصعيد على تقديم الدعم والتأييد للرئيس عبد الفتاح السيسي معتبرا اللحظة الراهنة هي لحظة الدفاع عن مصر وقائدها الوطني.

ويواصل حزب «مستقبل وطن» عقد المؤتمرات الجماهيرية، لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.