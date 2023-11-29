«مستقبل وطن» بالفيوم يطلق حملة طرق الأبواب لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

أطلق حزب مستقبل وطن بمحافظة الفيوم، حملة طرق الأبواب في مختلف قرى ومراكز الإقليم، لحث المواطنين على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وتعريفهم بموعد الانتخابات وسبل معرفة اللجنة الانتخابية.

وشدد القائمون على الحملة على أهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية، والنزول إلى صناديق الاقتراع بأعداد غفيرة، لإرسال رسالة للعالم أجمع بأنّ الشعب المصري على قلب رجل واحد، ويصطف خلف قيادته السياسية.

أهمية دعم المرشح عبد الفتاح السيسي

كما أوضح المشاركون في الحملة أسباب وأهمية دعم المرشح عبد الفتاح السيسي خلال الانتخابات الرئاسية 2024، فضلًا عن تعريفهم بالإنجازات التي شهدها عهده، وضرورة انتخابه لاستمرار الأمن والأمان واستكمال مسيرة الإنجازات.

وطالبت الوحدة الحزبية بقصر الجبالي والربع بمركز أبشواي، المواطنين بالحرص على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، خصوصًا المرأة المصرية التي تشكل نصف المجتمع، ويجب أن تحث زوجها وأبنائها على المشاركة الإيجابية والإدلاء بأصواتهم من أجل مستقبل أفضل.