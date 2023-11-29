نائب رئيس «حماة الوطن»: ندعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي لاستكمال المشروعات التنموية

قال اللواء أحمد العوضي، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن تأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي جاء لاستكمال المشروعات التنموية، والأمان والحفاظ على الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية.

وأضاف «العوضي» في اللقاء الجماهيري، الذي نظمه حزب حماة الوطن في سوهاج، اليوم الأربعاء، أن الرئيس السيسي تولى قيادة البلاد، في ظروف صعبة وتحديات عصيبة لم تتعرض لها من قبل؛ ولذلك اجتمع حزب حماة الوطن على دعما للسيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة، خاصة في ظل للمبادرات الرئاسية، التي تمت على أرض الواقع.

سوهاج تدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

وكان قد نظم حماة الوطن أمانة سوهاج، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا، لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، في انتخابات الرئاسة المقبلة، مع انطلاق الدعاية الانتخابية للسباق الرئاسي، وفقا لإعلان الهيئة الوطنية لانتخابات الرئاسة.