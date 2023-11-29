حزب التجمع: الرئيس السيسي لم يتردد لحظة في دعم فلسطين

رحب النائب سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، بضيوف فلسطين في حزب التجمع، موجها التحية للشعب الفلسطيني في غزة، والقيادة الفلسطينية، رغم ما ينتابها من تشتت وانشقاق بين غزة والضفة، إلا أنها ظهرت باعتبارها قائد حقيقي لشعبها في الأزمات.

دعم فلسطين

وأضاف عبدالعال في كلمته خلال مؤتمر نظمه الحزب لدعم فلسطين، بحضور السفير دياب اللوح، سفير فلسطين بالقاهرة، أنه وبعد عدة أسابيع من الهجمة الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني أن يتم تحديد هدف الهجمة، فالهدف لم يكن على الإطلاق تفكيك الفصائل أو الكشف عن أنفاقها، ولكن هو تطهير عرقي وقتل الأطفال والنساء وتشريدهم.

الصمود العظيم للشعب الفلسطيني

وتابع، أن هذا التطهير العرقي يدار بمعرفة أمريكا، هي أيضا راعية للإرهاب في العالم والإرهاب الإسرائيلي، وهي في الأصل مستوطنة كبيرة، ولذلك ترعي المستطونة الأصغر.

وأشاد عبد العال بالصمود العظيم للشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع منذ بداية الحرب عليهم، وظهرت فيه المقاومة الفلسطينية موجدة في غزة.

واستكمل، أنه عندما يحيي شعب فلسطين، لابد أن يحيي القيادة السياسة متمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي لم يتردد عن موقف مصر ضد التهجير الفلسطيني، مضيفا أن الشعب المصري البطل المساند بقوة لقضية الأشقاء في غزة، وهو جزء من الرأي العام العالمي الذي تحول سريعا بصمود الأطفال.